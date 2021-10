Zelda Breath of the Wild, ecco come ottenere il Seme Korok impossibile

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un gioco così ricco di cose da fare e da vedere, che a cadenza regolare emergono novità e curiosità di vario genere legate proprio al titolo Nintendo disponibile da tempo su Switch e WiiU.

In attesa che il sequel di Breath of the Wild veda finalmente la luce, i giocatori stanno ancora scavando nei meandri di Hyrule in cerca di chicche tutte da scoprire.

Del resto, i fan del primo capitolo si stanno cimentando spesso e volentieri in imprese fuori dal comune, come quella di un giocatore e le sue bombe.

Senza contare che un giocatore ha invece scoperto un modo decisamente poco raffinato, per non dire estremo, per catturare e domare anche il più selvaggio dei cavalli.

Ora, come riportato da The Gamer, qualcuno ha scoperto un modo decisamente singolare per risolvere uno dei più difficili puzzle presenti nel gioco legati ai Semi Korok.

L’enigma in questione richiede ai giocatori di completare una forma composta da alcuni massi. Sfortunatamente, questa si trova sulla cima di un edificio e spingere un qualunque masso fino al tetto non è un’impresa facile.

La community di Breath of the Wild ha quindi escogitato alcuni modi tanto ingegnosi quanto assolutamente sconcertanti per risolvere il puzzle.

Il redditor theyhateybart ha infatti caricato un video in cui lo vediamo tagliare una palma per usarla come ponte, portando così il masso sul tetto. Il metodo è relativamente facile, anche se far atterrare l’albero nella posizione corretta non è proprio semplicissimo.

Un secondo giocatore – superior_spider_Dan – ha invece deciso di utilizzare una rampa di metallo per farsi strada verso il tetto.

Tuttavia, questa è in realtà la stessa che i giocatori usano nell’area tutorial del Grande Altopiano, tanto che alla fine vediamo Link usare i palloncini Octo e volare così fino al seme Korok portando agilmente a casa la vittoria.

A proposito di imprese memorabili, c’è anche chi è riuscito a battere un record in Zelda Breath of the Wild, arrivando ad una velocità fuori scala utilizzando solo ed esclusivamente le bombe.

Ma non solo: se amate le avventure alla Zelda, avete già avuto modo di leggere la nostra recensione di Baldo, a cura dei Naps Team?

Parlando infine di Zelda Breath of the Wild 2, il sequel promette di aggiungere diverse varie novità interessanti anche dal punto di vista della storia, come vi abbiamo raccontato nella nostra analisi dell’ultimo trailer.