Zelda BOTW 2 potrebbe aver svelato le nuove (pazzesche) meccaniche di gioco

Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è ancora senza titolo ufficiale, tanto che il gioco è stato senza dubbio anche uno dei grandi assenti ai recenti The Game Awards.

Dopo il primo e bellissimo capitolo apparso su console Nintendo Switch e Wii U ormai diversi anni fa, il seguito latita ormai da troppi mesi.

Sebbene alcuni indizi lasciassero ben sperare circa una presunta apparizione del gioco ai TGA, i fan delle avventure di Link sono infatti rimasti davvero a bocca asciutta.

A poco è servito un recente avvistamento tra i titoli Switch potenzialmente in uscita, visto che ad ora manca ancora anche una data di rilascio ufficiale.

Ora, come riportato anche da GameReactor.eu, dei brevetti registrati da Nintendo nel WIPO (World Organization for Intellectual Property) avrebbero messo in mostra alcune delle nuove meccaniche di gioco che vedremo in Zelda BOTW 2.

Come prima cosa viene confermato il potere di Link che abbiamo visto nel trailer, ossia la capacità di attraversare strutture solide ma verticalmente.

Un brevetto ci mostra infatti il funzionamento di questa particolare abilità, la quale deve avvenire in una traiettoria perfetta per poter essere eseguita (e senza impedimenti di sorta).

Notiamo anche il protagonista usare un potere che riavvolgere indietro nel tempo una pericolosa sfera acuminata.

Altri brevetti spiegano anche il funzionamento della caduta dal cielo visto sempre nell’ultimo trailer, sessioni di gioco durante le quali sembra che saremo in grado di cambiare posizione in volo.

Avete visto in ogni caso che un altro capitolo della saga di The Legend of Zelda ha da poco beneficiato della potenza dell’Unreal Engine 5, e si tratta di uno dei più amati della serie?

Ma non solo: alcuni modder si sono impegnati invece a trasformare il primo e bellissimo BOTW in un titolo next-gen in 8K con tanto di ray tracing a farla da padrone.

Infine, qualcuno ha “spogliato” Breath of the Wild della sua tipica grafica cartonesca, rendendolo in tutto e per tutto un gioco di “plastica”.