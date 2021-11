Zelda Breath of the Wild next-gen è un sogno che diventa (quasi) realtà

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, seguito ancora senza titolo ufficiale della ben nota avventura disponibile da tempo su Switch e Wii U, si sta facendo attendere.

Il sequel di Breath of the Wild promette infatti di immergere il giocatore in nuove ed emozionanti avventure, con la speranza che il gioco venga nuovamente mostrato nelle prossime settimane.

Proprio in queste ore ha infatti iniziato a circolare la voce circa il fatto che la nuova odissea di Link (o chi per lui) possa fare capolino in occasione dei prossimi TGA 2021.

Vero anche che, sempre ai The Game Awards di dicembre, la saga di Zelda potrebbe in ogni caso tornare sulle scene con qualche tipo di annuncio a sorpresa.

Il primo Zelda Breath of the Wild è in ogni caso uno dei giochi più belli disponibili su Nintendo Switch, ma l’incredibile direzione artistica brilla ora ancora di più su PC grazie ad alcune mod realmente sorprendenti.

Il gioco in 8K condiviso online da Digital Dreams mostra l’avventura di Link in esecuzione con ray tracing global illumination e LOD Distance degli alberi, che migliora notevolmente la già epica sensazione di libertà.

Poco sotto, che mostra questa vera e propria versione next-gen di Zelda Breath of the Wild (via Wccftech):

Ovviamente, nel caso ci fosse bisogno di specificarlo, si tratta di una versione rigorosamente non ufficiale dell’ultimo Zelda, come del resto era accaduto alcuni giorni fa anche con Red Dead Redemption 2.

Come vi abbiamo spiegato per filo e per segno nella nostra analisi del trailer di BOTW2, il gioco dovrebbe espandere ancor di più la storia del predecessore, con alcune sorprese niente male.

Nell’attesa, qualche ha fan ha deciso di crearsi il sequel da solo, in modo da ingannare così il tempo che manca dall’uscita del gioco ufficiale nei negozi.