Zelda BOTW 2, Metroid Prime 4 e un nuovo Pokémon avvistati in un gioco uscito ieri

Detective Pikachu, il gioco Pokémon per Nintendo 3DS con protagonista il roditore mascotte della serie, potrebbe avere un sequel in lavorazione per Nintendo Switch.

Ancora più sorprendentemente, la prova dello sviluppo del progetto è stata trovata giocando a Monster Rancher 1 & 2 DX, disponibile su PC, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android dal 9 dicembre 2021.

Le vendite fisiche di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in Giappone hanno già superato quelle di Spada e Scudo, quindi è normale che Nintendo voglia spingere l’acceleratore sul franchise.

L’utente di ResetEra CyberWolfJV (via The Gamer) ha rivelato di aver scoperto qualcosa chiamato “Untitled Detective Pikachu sequel” proprio in Monster Rancher 1 & 2 DX.

Potrebbe trattarsi a rigor di logica, del presunto sequel di Detective Pikachu nominato nel database personalizzato. Ovviamente, al momento manca una conferma ufficiale da parte della Grande N, la quale potrebbe in ogni caso arrivare già nelle prossime settimane.

Sempre CyberWolfJV ha anche reso noto che nell’elenco dei giochi, usciti e in arrivo, apparso in Monster Rancher 1 & 2 DX sono stati avvistati anche l’attesissimo Metroid Prime 4 (attualmente in lavorazione ma di cui non si visto praticamente nulla di concreto) e “Untitled Breath of the Wild sequel“, la nuova avventura della saga di Zelda di cui al momento ancora non si conosce il titolo ufficiale.

