Zelda Breath of the Wild con la grafica normale è un incubo di plastica

The Legend of Zelda Breath of the Wild è ancora oggi uno dei titoli più validi tra quelli disponibili su Switch e Wii U, anche e soprattutto grazie al suo stile grafico davvero unico.

L’originale Breath of the Wild immerge il giocatore in emozionanti avventure in un open world davvero sorprendente, tanto che a molti anni dall’uscita il gioco è ancora assuefacente come al day one.

Un titolo così bello che qualcuno ha pensato di trasformarlo in un titolo next-gen in 8K con tanto di ray tracing al seguito, davvero sbalorditivo.

Non è la prima volta che le mod invadono il gioco Nintendo, visto che uno YouTuber ha offerto 10mila dollari per realizzare una mod multiplayer, sebbene ora la nuova modifica stravolge del tutto il comparto estetico del gioco.

Ora, come riportato da ScreenRant, l’utente Reddit MicroFlamer ha pubblicato una serie di immagini del gioco privato del suo caratteristico stile in cel-shading.

Per quei pochi che non la conoscessero, si tratta di una diffusissima tecnica grafica e artistica in grado di conferire ai modelli poligonali di personaggi e ambientazione un look cartoonesco.

Privando Breath of the Wild del cel-shading il gioco guadagna un aspetto a tratti decisamente plasticoso: la terra di Hyrule che abbiamo imparato ad amare con gli anni appare infatti completamente privata del suo look fiabesco.

Parlando ancora di Zelda, ricordiamo che in queste ore ha iniziato a circolare la voce circa il fatto che Breath of the Wild 2 possa fare capolino in occasione dei prossimi TGA 2021.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra ricca analisi del trailer di BOTW2, il gioco dovrebbe espandere ancor di più la storia del precedente capitolo.

Ma non solo: sempre ai The Game Awards di dicembre, la saga di Zelda potrebbe in ogni caso tornare a mostrarsi al grande pubblico con qualche tipo di annuncio a sorpresa.