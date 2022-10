Yakuza Like a Dragon esiste solo grazie a… One Piece, più o meno

Yakuza Like a Dragon e One Piece hanno qualcosa in comune, talmente tanto che il manga di Eiichiro Oda è quasi del tutto responsabile dell’esistenza del videogioco di SEGA.

Il nuovo corso della saga di Yakuza, che potete scoprire su Amazon, è stato un cambiamento molto importante rispetto al passato.

Una novità a partire dal nome, con un sottotitolo inedito che è stato aggiunto per un motivo preciso, spiegato da SEGA di recente.

Yakuza Like a Dragon è stata una scommessa in ogni caso che, anche grazie a One Piece, è stata vinta perché la saga continuerà proprio con un sequel diretto.

Il connubio tra Yakuza e One Piece però ci sorprende comunque, ma come rivela Kotaku c’è un legame molto preciso e un motivo per questa ispirazione.

Durante un’intervista con Crunchyroll News al Tokyo Game Show 2022, Masayoshi Yokoyama, il capo dello studio Ryu Ga Gotoku, ha rivelato che Yakuza: Like a Dragon è stato fortemente ispirato da due degli anime “Big Three”: One Piece e Bleach.

Effettivamente la saga di ganster nipponici ha messo in scena spesso delle scene abbastanza surreali, proprio da anime, e Like a Dragon ha spinto molto su questo lato comico.

I personaggi, in particolare, sono molto simili, confessa Yokoyama:

«Per me, Ichiban è fondamentalmente Rufy. E intorno a lui ci sono Zoro e Nami e praticamente il resto del gruppo, hai presente? La composizione del gruppo di One Piece era così tanto nella mia mente durante la scrittura che ha avuto un’influenza enorme.»

Yakuza Like a Dragon e One Piece sono mossi anche da quello stesso senso di avventura, con un gruppo di personaggi un po’ sbandati che vivono imprese sempre più folli. Anche la pubblicità stessa del videogioco ha marciato su questa similitudine.

Yokoyama ha infatti rivelato che anche lo slogan “Life is an Adventure” (“la vita è un’avventura”), utilizzato per la promozione del videogioco, è stato ispirato da One Piece:

«Questo non è sicuramente ufficiale, ma nel mio cuore, Yakuza 7 era fondamentalmente la mia versione ideale di quello che sarebbe stato Yakuza: One Piece. Ecco come ho avuto l’ispirazione per realizzarlo!»

Ora che l’avete letto non vi potete togliere più dalla testa il fatto che Ichiban sia Luffy, vero? Sicuramente lo spin-off medievale di Yakuza non sarà così tanto simile a One Piece… o forse sì?

A proposito di One Piece e videogiochi, One Piece Odyssey purtroppo salterà il 2022: ecco la nuova data di uscita.