Like a Dragon: Ishin, il nuovo capitolo di Yakuza ci porta alla fine dell’era dei samurai

Da diverso tempo si chiacchierava sulle tempistiche relative all’annuncio del nuovo capitolo di Yakuza, svelato sorprendentemente durante lo State of Play: Like a Dragon Ishin ci porterà infatti nel 1860, quando l’era dei samurai sta ormai per giungere al termine.

Pur condividendo il nome dell’ultimo fortunato capitolo della saga, Yakuza Like a Dragon (potete recuperare la Day Ichi Edition su Amazon), non si tratta di un vero e proprio sequel: si tratta infatti di uno spin-off della serie, uscito originariamente nel 2014 e riproposto per la prima volta in Occidente grazie ad un nuovo remake.

Conosciuto con il nome originale «Ryū ga Gotoku Ishin!», in questo capitolo vestiremo i panni di Sakamoto Ryoma, reso di proposito molto simile a Kazuma Kiryu, storico protagonista della serie. Inoltre, invece di trovarci a Tokyo potremo esplorare una caotica Kyo del 1860.

L’eroe di questo nuovo titolo sarà poi accompagnato da volti noti del franchise, come l’iconico Goro Majima, per vivere una delle esperienze di Yakuza più folli e affascinanti di sempre.

Dopo l’annuncio arrivato direttamente nell’ultimo evento State of Play, gli sviluppatori hanno voluto spiegare alcuni interessanti dettagli sul gameplay, che ci proporrà quattro diversi stili di combattimento in base alle armi che vorranno utilizzare.

Nel PlayStation Blog ufficiale, SEGA sottolinea che potremo scegliere tra i combattimenti con la spada, un revolver, una combinazione di entrambe le armi o perfino passare al combattimento a mani nude, proprio come nei classici giochi di Yakuza.

Inoltre, Like a Dragon Ishin proporrà nuove Heat Action particolarmente folli e spettacolari, ad esempio evocando una tigre che sbranerà gli avversari, infilando prugne secche in gola ai nemici o perfino farli saltare in aria a colpi di cannone.

Like a Dragon Ishin sarà inoltre il primo capitolo della serie a essere sviluppato in Unreal Engine 4, che ha consentito a RGG Studio di migliorare notevolmente la grafica con nuove texture e tanti altri dettagli.

SEGA promette poi di svelare presto altre novità su questo nuovo interessante capitolo: lo spin-off di Yakuza sarà ufficialmente disponibile a partire da febbraio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Ci sarà dunque ancora da aspettare prima di poter vedere il “vero” Yakuza 8 in azione, che dovrebbe essere un sequel di Like a Dragon: nelle scorse settimane era stato mostrato il nuovo look del protagonista Ichiban Kasuga.

Restando invece in tema State of Play, ricordiamo che durante l’evento c’è stato spazio anche per uno dei giochi più attesi di sempre su console PlayStation: stiamo naturalmente parlando di God of War Ragnarok, che si è mostrato con un nuovo trailer ricco di azione e perfino con un controller speciale in edizione limitata.