Perché Yakuza ora si chiama Like a Dragon? Arriva la spiegazione ufficiale

SEGA e RGG Studio hanno annunciato proprio durante questa settimana i nuovi capitoli in arrivo di Yakuza, che però cambierà ufficialmente nome in Like a Dragon.

Il nuovo titolo, utilizzato per la prima volta come sottotitolo del settimo capitolo della serie (trovate la Day Ichi Edition con steelbook su Amazon), è di fatto una traduzione che si avvicina al nome del franchise in Giappone, ovvero «Ryu Ga Gotoku».

Un nome svelato inizialmente per lo spin-off Ishin, ambientato alla fine dell’era dei samurai e che sarà il remake di un capitolo rilasciato solo in Giappone, ma con il reveal dell’ottavo capitolo è arrivata la conferma: anche il nuovo gioco principale si chiamerà Like a Dragon 8, abbandonando dunque il nome Yakuza per sempre.

Ma come mai è stato deciso solamente adesso di effettuare un passaggio così drastico per l’IP, con un nuovo nome che, seppur più fedele all’originale, potrebbe confondere chi ormai è cresciuto seguendo le gesta di Kazuma Kiryu? Sono stati gli stessi sviluppatori a rispondere, in un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN.com.

Il capo di RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, ha spiegato che la decisione è stata presa per motivi di trama: dato che la Yakuza ha ormai smesso di ricoprire un ruolo centrale nella narrazione, è stato scelto un nuovo nome per non confondere chi potrebbe avvicinarsi al franchise per la prima volta.

«Abbiamo pensato che, se avessimo rilasciato questo gioco all’improvviso senza che al suo interno ci fosse la Yakuza, le persone avrebbero reagito domandandosi: “Cos’è questo gioco? Che sta succedendo?“. La reazione al nome “Like a Dragon” ci è sembrata positiva e ci ha dato il coraggio di togliere “Yakuza” e passare direttamente al nuovo titolo».

Una decisione presa soprattutto in vista dell’imminente Like a Dragon Ishin: considerando che si tratta di uno spin-off e che al suo interno non sarà presente alcuna traccia della Yakuza, tenere il titolo della serie conosciuto fino ad oggi dai fan europei, secondo gli sviluppatori, avrebbe avuto poco senso.

I fan dovranno dunque abituarsi al nuovo nome già a partire dai prossimi capitoli: la decisione sarà inevitabilmente destinata a far discutere i fan ancora a lungo, così come ha generato non poche controversie la motivazione che ha spinto il team a non portare mai la serie Yakuza/Like a Dragon su Switch — e non è per motivi hardware.