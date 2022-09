Yakuza 8 è ufficiale ma cambia nome, e c’è anche una seconda sorpresa

Da mesi si parla dell’annuncio del nuovo capitolo di Yakuza, l’ottavo di una serie divenuta col tempo davvero leggendaria.

Durante lo State of Play di ieri è stato alzato il sipario su Like a Dragon Ishin, gioco che ci porterà nel 1860, quando l’era dei samurai sta ormai per giungere al termine.

Ora, però, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno alzato il sipario sul prossimo capitolo principale della serie, il cosiddetto Yakuza 8, il quale si chiamerà però ufficialmente Like A Dragon 8.

Un breve teaser mostra Ichiban Kasuga e un Kazuma Kiryu coi capelli bianchi camminare verso l’ingresso dell’ormai storico Kamurocho, quartiere di Tokyo in cui si svolgono le vicende di tutti gli episodi della serie.

Like a Dragon 8 uscirà nel corso del 2024 su console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam, confermando quindi che si tratterà di un progetto crossgen e quindi non destinato solo alle piattaforme di nuova generazione.

A quanto pare, però, le sorprese non sono finite qui: oltre al primo trailer di Like A Dragon 8, è stata ufficializzata anche una nuova avventura che vedrà protagonista Kiryu. Stiamo parlando di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, di cui trovate il trailer poco più in basso.

Il gioco, da quello che è possibile capire dal primo filmato promozionale rilasciato da SEGA, si colloca temporalmente tra gli eventi di Yakuza 6 Song of Life e del prossimo Like A Dragon 8. Il gioco abbraccerà la formula classica dei primi capitoli della serie Yakuza.

Anche in questo caso SEGA non ha reso nota una data di lancio ufficiale, sebbene questo spin-off arriverà sul mercato — si ipotizza su console PlayStation, Xbox e e PC – nel corso del 2023.

Tornando a parlare del “vero” Yakuza 8, a conti fatti il capitolo più atteso dai fan del franchise, nelle scorse settimane era già stato mostrato il nuovo look del protagonista Ichiban Kasuga.