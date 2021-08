Halo Infinite ha una data d’uscita – e, sì, il 2021 è salvo

Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre 2021, come trapelato in giornata da alcuni store e confermato da una fonte interna di Microsoft.

L’annuncio della data per il prossimo big in arrivo su Xbox Game Pass è destinato ad arrivare stasera alla Gamescom Opening Night Live.

I fan hanno storto il naso e non poco dopo aver assistito alla conferenza Xbox di ieri senza che la data venisse snocciolata.

Tuttavia, dopo il primo flight apprezzato in lungo e in largo, c’è fiducia perché le cose vadano per il verso giusto con il titolo di 343 Industries, e soprattutto lo faranno quest’anno.

La data di Halo Infinite è stata dunque fissata all’inizio dell’ultimo mese dell’anno, giusto in tempo per mantenere la promessa del 2021 su Xbox Game Pass.

Come i fan ricorderanno, il gioco era in origine previsto per il lancio di Xbox Series X|S nel novembre 2020.

Ciononostante, le complicazioni legate alla pandemia e l’accoglienza a dir poco tiepida dopo il reveal del luglio 2020 avevano suggerito un cambio ai vertici del progetto (guidato ora dal veterano di Bungie Joseph Staten) e uno slittamento a tempi migliori.

Adesso, la data dell’8 dicembre è spuntata sul Microsoft Store e, come riferisce The Verge, «sarà probabilmente confermata ufficialmente oggi durante l’apertura della Gamescom».

«Una fonte familiare con i piani di Microsoft ha riferito a The Verge che la data dell’8 dicembre è accurata», aggiungono dal portale americano.

Una buona notizia per i fan del franchise, che lo vedranno prendersi tutto il tempo necessario per mantenere la sua promessa di uscire nel 2021 e, al contempo, arrivare al livello di qualità desiderato.

La data in sé è abbastanza irrituale se pensiamo che si tratta di un mercoledì, ma è plausibile che sia stata scelta per giungere al weekend conseguente nella miglior forma possibile dei server (come capita ormai di frequente con i prodotti online).

Una data alla quale, nonostante tutto, Halo Infinite perverrà senza due delle sue modalità iconiche, proprio per garantire l’impegno sul day one nel 2021.

Un ulteriore rinvio era stato preso in considerazione, ha spiegato Staten, ma – proprio in virtù dell’ottimo stato delle componenti essenziali del progetto – si è optato per uno scaglionamento degli elementi secondari.

A giudicare dalle immagini che confrontano la resa nel 2021 a quella nel 2020, possiamo confermare che ormai ci siamo.