Halo Infinite, valutato un ulteriore rinvio

Halo Infinite ha rischiato un ulteriore rinvio, come confermato dall’head of creative di 343 Industries Joseph Staten.

Il gioco è in arrivo su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Cloud Gaming quest’anno, sebbene non abbia ancora una data d’uscita.

È soltanto di pochi giorni fa la notizia di un rinvio per alcune componenti molto importanti dello shooter in prima persona, stralciate proprio per evitare mosse più drastiche.

Una brutta notizia dopo la prova molto apprezzata della technical preview, in cui abbiamo potuto batterci con i bot.

Parlando ai fan attraverso un post sul blog ufficiale Halo Waypoint, Staten ha ammesso che quelle mosse più drastiche sono state valutate per un attimo.

«Sì, voglio dire, abbiamo parlato di farlo», ha riconosciuto il responsabile del progetto.

«La conclusione a cui siamo arrivati è stata che Halo Infinite è un gioco live. Quindi non è mai davvero “finito”. Sapete cosa voglio dire? Che farà progressi e si evolverà stagione dopo stagione. Parliamo dell’inizio di quel viaggio, ma per avere un inizio devi scegliere un momento e iniziare per davvero. Quindi alla fine abbiamo deciso che abbiamo lavorato così a lungo su questo gioco, i nostri fan stanno aspettando questo gioco da così tanto. Con la campagna single-player e la nostra prima stagione del multiplayer free-to-play in una forma davvero buona per le vacanze natalizie, non volevamo più rinviare. Iniziamo, e continueremo ad evolverci da lì, stagione dopo stagione».

Un approccio molto concreto, quello di Staten, dopo che Halo Infinite ha saltato all’ultimo momento l’uscita al day one di Xbox Series X|S nel 2020.

Per evitare di rivivere situazioni spiacevoli, dunque, si è optato per un rinvio solo di campagna co-op e Fucina.

Del resto, una prima idea di questo approccio era stata fornita all’E3 2021, dove si era cominciato a parlare del multiplayer e delle stagioni.

I miglioramenti dettati dallo slittamento erano stati palpabili fin da subito, come testimoniato da questo confronto visivo.

Sulle piattaforme abbastanza performanti, a spiccare dovrebbe essere la versione PC che, contrariamente al passato, sarà curata nei minimi particolari.