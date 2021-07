GOG vi regala un nuovo gioco gratis, ed è dai creatori di The Witcher

GOG regala per oggi un nuovo gioco gratis, che una volta riscattato rimarrà per sempre nella vostra libreria.

Per chi non lo conoscesse, GOG è il negozio online dei creatori di Cyberpunk 2077, la software house polacca CD Projekt.

In ambito PC, non si tratta certo di una sorpresa che ci siano giveaway simili: l’esempio principe è quello di Epic Games Store, che ne cura uno settimanale dal 2018.

La pratica dei giochi in omaggio è gradualmente arrivata anche su console, però, come dimostrato dal caso odierno di Xbox.

Today is the 1st anniversary of @LiberatedGame 🥳 Let's celebrate with a @Walkabout_Games Publisher Sale and an incredible 72H #GIVEAWAY! Get your FREE copy of Wanderlust: Transsiberian NOW ✨ 👉 https://t.co/GWi8LKOZXb pic.twitter.com/MZflQFvmDv — GOG.COM (@GOGcom) July 30, 2021

Il nuovo gioco gratuito offerto dai creatori di The Witcher 3 Wild Hunt è Wanderlust: Transsiberian, un titolo per gli amanti dei viaggi.

Il titolo è un’espansione standalone di Wanderlust: Travel Story, un’antologia incentrata proprio sull’esplorazione.

Quello che forse non sapete è che Wanderlust porta la firma dei creatori di The Witcher, come spiegato nella descrizione su GOG.

In Transsiberian, due uomini si imbarcano in un viaggio nella parte più a Est dell’Eurasia, a bordo della più lunga linea ferroviaria al mondo.

Per uno dei due è un sogno che diventa realtà, per l’altro è una grande scocciatura, e questo innescherà una serie di situazioni da vero e proprio gioco di ruolo cartaceo, in cui prendere decisioni per il gruppo e non solo.

L’uscita originale del titolo risale appena all’aprile 2020, per cui parliamo anche di un’uscita molto recente, ed è forte di ambientazioni come Mosca e, appunto, la Siberia.

