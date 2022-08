Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un grande open world di Ubisoft

Xbox ha ufficialmente svelato tutti i nuovi giochi gratis proposti per il fine settimana con le nuove «Giornate di gioco gratuito»: da questo momento è dunque possibile scaricare 3 nuovi titoli in omaggio.

Ricordiamo che la promozione Free Play Days è riservata esclusivamente a tutti gli utenti attualmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), in quanto si tratta di una delle tante iniziative per premiare i fan più fedeli di casa Microsoft.

Tra i nuovi giochi gratis proposti nel weekend c’è anche un open world esplosivo di casa Ubisoft: stiamo naturalmente parlando di Far Cry 6, di cui si è chiacchierato recentemente per via di una possibile futura inclusione su Xbox Game Pass.

Si tratta però soltanto di uno dei 3 nuovi omaggi disponibili da questo momento: l’annuncio è arrivato come di consueto sul blog ufficiale Xbox Wire, celebrato con l’immagine promozionale che vi riproporremo di seguito.

Potete dunque scaricare sulla vostra console Xbox non solo Far Cry 6, ma anche The Serpent Rogue e Roguebook: la line-up del weekend è dunque interamente dedicata agli amanti dei giochi d’azione.

Far Cry 6 ha indubbiamente bisogno di poche presentazioni ed è il titolo di punta tra le nuove proposte: l’ultimo capitolo della popolare saga open world vi porterà nel paradiso tropicale di Yara, controllata dal dittatore Antón Castillo — interpretato dall’attore Giancarlo Esposito.

The Serpent Rogue è invece un gioco action-adventure in cui esplorerete un mondo medievale fantasy: giocherete nei panni di un alchimista per creare pozioni e domare creature selvagge.

Infine, Roguebook è un deckbuilder roguelike ideato dal creatore del popolare Magic The Gathering: in questo titolo formerete una squadra da due eroi e comporrete un mazzo di carte durante le vostre partite, ma non giocherete mai due volte con lo stesso set.

Potete avviare immediatamente il download sulle vostre console di casa Microsoft direttamente da Xbox Store o, in alternativa, facendo clic sui seguenti link ufficiali:

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono già disponibili nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass: nella scorsa giornata il catalogo si è aggiornato con due omaggi inediti.

Vi raccomandiamo però di prestare altrettanta attenzione anche ai titoli in uscita a Ferragosto e non solo: i fan sospettano infatti che alla fine del mese possa lasciare anche uno dei giochi gratis più amati di sempre.