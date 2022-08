Xbox Game Pass potrebbe rinunciare presto a uno dei giochi gratis più amati di sempre

Il catalogo di giochi gratis su Xbox Game Pass potrebbe essere quasi pronto a un nuovo addio di spessore, almeno secondo i fan, che qualora fosse confermato rappresenterebbe una perdita decisamente considerevole per tutti gli abbonati.

Ricordiamo infatti che i giochi gratis di terze parti inclusi su Xbox Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) non sono disponibili per sempre, ma vengono solitamente inseriti con un accordo che solitamente dura all’incirca un anno, anche se in alcuni casi potrebbe durare per un periodo di tempo inferiore o addirittura superiore.

Dopo aver dunque già svelato i prossimi 5 giochi gratis che lasceranno il servizio a Ferragosto, i fan hanno già iniziato a indagare su quali potrebbero essere i titoli a cui dovremmo poter dire addio alla fine del mese, teorizzando che presto potrebbe essere necessario rinunciare a uno dei giochi più amati di sempre.

Stiamo naturalmente parlando di Hades: come riportato da Game Rant, il dungeon crawler roguelike di Supergiant Games venne infatti introdotto nel servizio proprio ad agosto 2021.

Considerando che non è stato uno dei giochi annunciati per la metà del mese, molti fan hanno iniziato a teorizzare che Hades potrebbe far parte della consueta seconda ondata di addii del mese: se le ipotesi dei fan venissero confermate, non sarebbe dunque più possibile giocarci gratis a partire dal 31 agosto.

Vale comunque la pena di sottolineare che non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale al riguardo né dal gruppo Xbox né dagli sviluppatori stessi: non sappiamo dunque quale sia l’effettiva durata dell’accordo e se il titolo lascerà davvero nei prossimi giorni.

Inoltre, un’eventuale rimozione non vieterebbe a Xbox di poter eventualmente rinnovare la partnership in futuro, come accaduto recentemente con i primi capitoli di Yakuza, tornati sul catalogo solo nelle scorse settimane.

Vi invitiamo dunque a prendere questa notizia con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori conferme: probabilmente sapremo se Hades è destinato a lasciare Xbox Game Pass soltanto dopo Ferragosto. Nel frattempo, il nostro consiglio resta sicuramente quello di recuperare il prima possibile uno dei migliori giochi di questa generazione.

Inoltre, potreste cogliere l’occasione per dare un’occhiata ai nuovi giochi gratis disponibili: a partire da oggi potrete scaricare 2 nuovi titoli in omaggio sul catalogo.