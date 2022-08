Xbox Game Pass, nei giochi gratis di agosto arriva il simulatore di cucina

Xbox Game Pass è ormai noto per essere un contenitore davvero gigantesco di videogiochi, che ogni mese si amplia e ad agosto vi farà anche cucinare.

Come sapete con l’abbonamento di Microsoft, che trovate anche su Amazon ad ottimo prezzo, avete la possibilità di giocare gratis tantissimi titoli ogni mese.

Luglio si era concluso con una bellissima serie di nuovi innesti, tra cui un GDR enorme in grado di farvi compagnia in estate.

A volte, invece, ci sono giochi che dovrebbero arrivare all’interno del catalogo che vengono rinviati a data da destinarsi.

La prima ondata di giochi gratis di agosto di Xbox Game Pass è arrivata e, come sempre tramite il sito ufficiale Xbox, possiamo scoprire cosa dovrete scaricare.

Ecco i primi giochi gratis di Xbox Game Pass ad agosto:

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console, e PC) da oggi

Shenzhen I/O (PC) ID@Xbox, 4 agosto

Turbo Golf Racing (Cloud, PC, e Xbox Series X|S), 4 agosto

Two Point Campus (Cloud, Console, e PC), 9 agosto

Cooking Simulator (Cloud, Console, e PC), 11 agosto

Expeditions: Rome (PC), 11 agosto

Offworld Trading Company (PC) ID@Xbox, 11 agosto

Una selezione davvero molto ampia ma senza dubbio particolare.

Se da una parte abbiamo l’open world di Ghost Recon Wildlands, nella selezione di giochi gratis di agosto ci si diverte in tanti modi tra lo sport di Turbo Golf Racing e Cooking Simulator, perfetto per imparare tante ricette estive.

Vi segnaliamo che Two Point Campus, invece, sarà disponibile dal day one per tutti gli abbonati come gioco in uscita.

Ma se agosto è il mese, come sempre, dei nuovi innesti, altri giochi se ne vanno da Xbox Game Pass: ecco quali.

Per sapere, invece, quali sono tutti i giochi presenti all’interno del catalogo, tenetevi da parte questa guida che aggiorniamo periodicamente.

Xbox Game Pass può essere un abbonamento difficile da capire alle volte, ma qui trovate tutto quello che dovete sapere.