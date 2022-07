Xbox Game Pass forse ha svelato per errore un nuovo big di Ubisoft gratis

Sembrerebbe che Xbox Game Pass abbia fatto trapelare in queste ore un annuncio particolarmente importante: potrebbe essere in arrivo gratis un altro grande capitolo di casa Ubisoft.

Microsoft e Ubisoft sembrano infatti essere in ottimi rapporti, a giudicare dai recenti arrivi su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) che presto potrebbero arricchirsi con un big a sorpresa.

Ricordiamo infatti che oltre al recentissimo Watch Dogs 2 è stato rilasciato a inizio mese Far Cry 5, ed è proprio questa celebre saga open world che sarebbe pronta ad accogliere l’ultimo popolare capitolo sul servizio in abbonamento.

Come riportato da ComicBook.com, si stanno infatti moltiplicando online le segnalazioni di utenti esteri che avrebbero avvistato proprio Far Cry 6 sul servizio, anche se naturalmente l’ultimo episodio della saga non è stato ancora annunciato.

Sono infatti trapelate foto provenienti da utenti residenti in Polonia e Brasile che sulle proprie dashboard avrebbero avvistato una pubblicità dedicata a Xbox Game Pass Ultimate, che però include un gioco ancora non disponibile in elenco.

Come potete osservare voi stessi dalle seguenti immagini, si tratterebbe proprio di Far Cry 6: non è chiaro dunque se un annuncio sia effettivamente previsto a breve o se si sia trattato di un semplice errore.

I found more evidence, look like it's a real image from the dashboard but it also could be a mistake by Xbox Source:https://t.co/yF7afgDaQO pic.twitter.com/kSp0iIDBYo — Idle Sloth (@IdleSloth84) July 20, 2022

Microsoft e Ubisoft non hanno ancora commentato ufficialmente questa clamorosa indiscrezione, che permetterebbe di poter provare un recente big open world senza dover spendere un centesimo in più.

Di conseguenza, dato che si tratta di una semplice indiscrezione trapelata sul web, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni: ovviamente vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine se il lancio di Far Cry 6 su Xbox Game Pass dovesse essere confermato.

Nel frattempo, vi ricordiamo che le uscite di luglio non sono ancora finite: a partire da domani saranno disponibili altri due grandi giochi gratis. Tuttavia, anche questo mese sarà necessario essere disposti a fare qualche sacrificio: ben 5 giochi sono pronti a lasciare il servizio alla fine del mese.