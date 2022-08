Xbox Game Pass, addio a 5 giochi gratis a Ferragosto: c’è una perla roguelike

Xbox Game Pass si sta ormai preparando ufficialmente a nuovi importanti aggiornamenti per il suo catalogo di giochi gratis per il mese di agosto: come ormai i fan hanno imparato a tenere a mente, questo significa non solo che arriveranno importanti titoli gratuiti, ma che sarà necessario dover rinunciare ad alcuni prodotti.

Microsoft ha infatti confermato che presto non sarà più possibile ad accedere ad alcune perle disponibili nel servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon): i giocatori dovranno presto dire addio a ben 5 giochi gratis.

In occasione dell’annuncio della nuova line-up in arrivo nei prossimi giorni, con il primo titolo importante di casa Ubisoft che è già stato reso disponibile, la casa di Redmond ha infatti svelato quali titoli lasceranno definitivamente il servizio.

L’informazione arriva come di consueto dal blog ufficiale Xbox Wire, ma le app ufficiali hanno già aggiornato i loro rispettivi cataloghi di giochi in uscita, da consultare necessariamente entro il 15 agosto.

Sarà dunque proprio la festa di Ferragosto la ricorrenza scelta da Microsoft per rimuovere dal servizio diversi titoli gratuiti, tra i quali emerge in particolar modo anche una perla nascosta del genere roguelike.

Xbox Game Pass: giochi in uscita ad agosto

Di seguito vi riporteremo la lista completa di tutti i giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass il 15 agosto: il nostro consiglio è naturalmente quello di scaricare tutti i seguenti titoli prima che sia troppo tardi.

Boyfriend Dungeon (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Curse of the Dead Gods (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Library of Ruina (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Starmancer (Game Preview) (PC)

(Game Preview) (PC) Train Sim World 2 (Cloud, Console e PC)

Ben 4 dei 5 giochi gratis che lasceranno il servizio sono attualmente inclusi anche su console Xbox e sul servizio in cloud, mentre l’unica esclusiva per gli utenti PC è il simulatore spaziale Starmancer.

Si tratta di una line-up sicuramente molto interessante: oltre al già citato roguelike Curse of the Dead Gods, troverete titoli adatti agli amanti di giochi strategici, simulazioni e anche un roguelite «affascinante».

Vi ricordiamo che Xbox Game Pass proporrà tutti i giochi in uscita con uno sconto del 20% a partire da adesso, per dare la possibilità a tutti i giocatori di poterli aggiungere permanentemente al proprio catalogo.

A proposito di offerte, se siete alla ricerca di ottimi giochi per le vostre console di casa Microsoft, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato quali sono i migliori nuovi sconti proposti su Xbox Store.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi di stare attenti a quali giochi potete acquistare: sullo store è infatti presente perfino il «clone» di God of War a basso prezzo, che in realtà è un gioco orrendo.