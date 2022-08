Ubisoft vi fa giocare gratis per il weekend ad un open world esplosivo

Inutile negarlo, giocare senza spendere un soldo è sempre piacevole, ed Ubisoft vi permette di giocare gratis ad uno dei suoi big nel weekend.

Capita spesso che il publisher di Assassin’s Creed, che potete trovare ad ottimo prezzo su Amazon, permetta di giocare gratis ad alcuni dei suoi titoli.

Che sia all’interno di Xbox Game Pass oppure no, Ubisoft ha messo a disposizione più volte i suoi giochi più importanti in via gratuita.

Giusto la settimana scorsa, ad esempio, For Honor era disponibile per tutti gratis su tutte le piattaforme.

Questo weekend vi fa giocare gratis ad un titolo decisamente esplosivo, dal 4 al 7 agosto.

Far Cry 6 sarà infatti gratis per tutto il fine settimana su tutte le piattaforme, come annunciato da Ubisoft tramite Twitter.

Nei prossimi giorni Far Cry 6 sarà disponibile in versione completa per tutti voi, gratis, con tanto di DLC e contenuti aggiuntivi.

Come il crossover con Stranger Things, tra i più strani che Ubisoft abbia proposto all’interno dei suoi titoli negli ultimi tempi.

Gioca GRATIS a FC6 questo week end e approfitta di uno sconto del 60%! Salva l'isola di Yara giocando da solo o in co-op, combatti con Danny Trejo, partecipa all'evento di Strager Things e molto altro…c'è un mondo da scoprire! #FarCry6 pic.twitter.com/9pZpXVHb68 — Ubisoft Italia (@UbisoftItalia) August 2, 2022

Inoltre, dopo il periodo di prova gratuito, se deciderete di acquistare Far Cry 6 e continuare la vostra avventura lo potrete fare con il 60% di sconto.

Tra i contenuti aggiuntivi del gioco potrete provare anche i DLC che rievocano i villain più importanti della saga di Ubisoft. Ve ne abbiamo parlato all’uscita nelle nostre recensioni.

Parlando di giochi gratis, all’interno di Xbox Game Pass sono stati annunciati i nuovi titoli di agosto, e la selezione è molto particolare perché c’è anche un simulatore di cucina.

Dall’altro lato della barricata, invece, sono disponibili i giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di agosto che, come sempre, sono disponibil solo per gli abbonati al servizio.