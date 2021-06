Xbox Game Pass anticipa il prossimo arrivo con una battuta su Loki

Aggiornamento 18:06 – Microsoft ha confermato l’arrivo di una nuova prova da 30 giorni per Disney+ su Xbox Game Pass Ultimate.

Il perk sarà accessibile fino al 30 ottobre anche per coloro avessero già sfruttato la promozione originale lo scorso gennaio.

Il bonus è ottenitibile anche in Italia, a patto di non avere un abbonamento attivo a Disney+ al momento della sottoscrizione della prova.

Starting today, @XboxGamePass Ultimate members can enjoy a new 30-day trial to Disney+ via Perks. Details here: https://t.co/dduMFi6mWk — Xbox Wire (@XboxWire) June 8, 2021

News originale – Potrebbe già essere tempo di un nuovo arrivo su Xbox Game Pass, anche se in una chiave un po’ diversa rispetto al solito.

Il servizio in abbonamento di Microsoft è noto tra gli appassionati per la mole di giochi che porta in dote ogni mese e a più riprese.

Soltanto una settimana fa abbiamo riportato di quattro new entry nel catalogo, tra cui il grande classico indie Darkest Dungeon.

Ma è in dirittura d’arrivo, grazie alla partnership con EA Play, un nuovo titolo della scuderia di Electronic Arts.

At first we were going to make this big flashy video to tease the next Xbox Game Pass Ultimate Perk but in the end we decided to go with something a little more… Lowkey — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 7, 2021

Non sembrerebbero essere finite qui le novità. Come non tutti sanno, Xbox Game Pass gode dei cosiddetti “perk”, dei benefici riservati agli abbonati in ambito extra-videoludico.

L’ultimo messaggio condiviso su Twitter dalla casa di Redmond farebbe pensare ad un’iniziativa del genere in rampa di lancio.

«All’inizio stavamo facendo questo grande video appariscente per il prossimo perk di Xbox Game Pass Ultimate», si legge nel messaggio.

«Ma alla fine abbiamo deciso di andare con qualcosa di un po’ più… Lowkey», si chiude il tweet con una battuta.

“Low key” in Inglese vuol dire “basso profilo”, ma in questo caso la formulazione delle due parole suggerisce evidentemente il nome Loki, con cui hanno una grande assonanza se associate.

Loki, oltre ad essere la divinità norrena, è un personaggio che sta debuttando in questi giorni in una nuova serie Marvel per Disney+.

Questo potrebbe voler dire che la prossima partnership potrebbe essere proprio con Disney+, e non sarebbe la prima volta visto che già alcuni mesi fa gli abbonati hanno ricevuto in omaggio una sottoscrizione al servizio d’intrattenimento.

Insomma, i fan della Casa delle Idee potrebbero presto vedersi omaggiare di tempo aggiuntivo per il loro abbonamento a Disney+, dopo aver letto del recente rumor di un action RPG dal Giappone potenzialmente in arrivo nel catalogo.

Guardando più in là, e non si tratta di un rumor stavolta, c’è davvero un action RPG in arrivo su Xbox Game Pass, ma bisognerà attendere l’autunno.

Per il prossimo futuro, invece, gli occhi degli appassionati sono tutti su Mass Effect Legendary Edition di BioWare ed EA.