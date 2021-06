Xbox Store, sconti fino al 90%: offerte su un’amata saga

Anche questo martedì sono state rinnovate le Promozioni Gold su Xbox Store, le offerte che permettono di risparmiare cifre considerevoli su tantissimi giochi del catalogo Xbox Series X|S e Xbox One.

Ricordiamo che i Deals With Gold sono disponibili esclusivamente per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate ed è solo una delle tante promozioni disponibili per gli utenti iscritti.

Pochi giorni fa gli abbonati hanno avuto infatti la possibilità di provare gratuitamente tre giochi di un’amata saga, che ancora oggi è protagonista su Xbox Store con nuove fantastiche offerte.

La scorsa settimana erano particolarmente interessanti le offerte dedicate a GTA V e su Black Ops Cold War, quest’ultimo nuovamente presente anche nelle promozioni partite oggi.

Tra le nuove offerte settimanali su Xbox Store c'è anche la saga di Warhammer.

In occasione del Warhammer Skulls Festival, Xbox Store ha avviato una serie di sconti su tantissimi giochi tratti dal popolare franchise fantasy di Games Workshop, con offerte che arrivano fino al 90%.

Tra questi c’è anche un titolo uscito pochi giorni fa: parliamo naturalmente di Necromunda Hired Gun, che potrete acquistare con il 15% di sconto.

L’offerta più vantaggiosa è invece quella che riguarda Warhammer End Times Vermintide, disponibile con un eccezionale sconto del 90%.

Tra i Deals With Gold veri e propri segnaliamo invece, come accennato in apertura, il ritorno di Call of Duty Black Ops Cold War, con offerte del 35% o 25% a seconda della vostra versione preferita: Cross-Gen Bundle o Ultimate Edition.

I fan dei veicoli a due ruote non dovrebbero inoltre farsi sfuggire la promozione dedicata a MotoGP 21, l’ultimo gioco su licenza in offerta con il 30% di sconto.

Di seguito vi elenchiamo una nostra selezione delle tanti offerte disponibili questa settimana su Xbox Store:

Call of Duty: Black Ops Cold War

MotoGP 21

Necromunda: Hired Gun

Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Chaosbane

Warhammer: End Times – Vermintide

Overcooked: Gourmet Edition

Override: Mech City Brawl

Mordheim: City of the Damned

Hunt: Showdown – Gold Edition

Greedfall

The Sinking City Xbox Series X|S

Potete consultare comodamente voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store cliccando qui, tenendo conto che gli affari dedicati al Warhammer Skulls Festival termineranno solamente fra 3 giorni.

Le Promozioni Gold termineranno invece, come di consueto, martedì 15 giugno, giornata in cui vedremo ulteriori promozioni su titoli per Xbox Series X|S e Xbox One.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono inoltre usufruire di un immenso catalogo di videogiochi, che sta per espandersi con un nuovo videogioco di Electronic Arts.

Potrebbe però non essere l’unica novità in arrivo, dato che secondo gli ultimi rumor anche un imminente action RPG potrebbe essere disponibile fin dal day one.

Un’esclusiva PlayStation potrebbe inoltre essere in arrivo anche su Xbox, dopo essere stata disponibile su PS Plus.