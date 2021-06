Un’esclusiva Xbox è gratis, ma solo per un periodo limitato

A sorpresa, Microsoft ha reso disponibile gratis per tutti un’esclusiva Xbox One e Xbox Series X|S, ma che una volta riscattato potrete utilizzare anche su PC.

Stiamo parlando di Tell Me Why, l’avventura grafica realizzata dagli autori di Life Is Strange in collaborazione con Xbox Game Studios, disponibile gratuitamente per tutti a partire da oggi.

Il primo capitolo era già disponibile gratis per il download, mentre per poter completare la storia con il secondo ed il terzo capitolo era necessario acquistare il pacchetto completo.

In alternativa, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potevano già giocare gratuitamente alla storia completa: adesso grazie a questa promozione Tell Me Why potrà essere vostro per sempre.

Da oggi potrete riscattare gratis Tell Me Why.

Sebbene non sia arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Microsoft, è probabile che si tratti di una promozione rilasciata in anticipo per celebrare il Pride Month, il mese dedicato interamente all’orgoglio LGBTQIA+.

Tell Me Why infatti ripone molta attenzione nella narrazione di queste tematiche, dato che si tratta del primo videogioco che include un protagonista transgender.

Nella storia del gioco vengono infatti descritte con rispetto le sfide della transizione e Dontnod ha voluto narrare la straordinarietà del quotidiano con la stessa abilità che avevamo già apprezzato su Life Is Strange.

Per poter riscattare gratuitamente questa bellissima avventura, basterà dirigersi alla pagina ufficiale di Xbox Store cliccando qui o, in alternativa, cercandola direttamente dalla vostra console.

Avrete 30 giorni di tempo per poterlo fare vostro, fino al 30 giugno 2021: una data che rafforza l’ipotesi che si tratti di una promozione legata al Pride Month.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Tell Me Why è «un gioco ben scritto, in grado di raccontare una storia complessa, matura e intrigante» e che riesce a cogliere la quotidianità del rapporto tra fratello e sorella.

Come ulteriore conferma del profondo rispetto utilizzato per narrare le tematiche del titolo, Dontnod ha scelto di far doppiare Tyler Ronan solo da attori transgender in tutte le lingue.

La partnership con Microsoft per l’esclusività di Tell Me Why è stata proposta proprio da Dontnod: a svelarlo è stato il responsabile di Xbox Game Studios.