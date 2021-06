Xbox, tre giochi gratis nel fine settimana (e c’è un amato FPS)

Microsoft metterà a disposizione degli utenti Xbox ben tre giochi gratis questo fine settimana, tra cui spicca un amato FPS.

Per usufruirne, i giocatori dovranno essere abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate durante l’iniziativa.

Gli abbonati, lo ricordiamo, possono portarsi a casa in pianta stabile i quattro titoli della lineup di Games With Gold.

Su Xbox Game Pass, invece, è il caso di fare presente che un big molto presto lascerà il catalogo del servizio di gioco on demand.

Free Play Days: Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members can play Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Verdun, and PGA Tour 2K21 for free this weekend. https://t.co/SVrheje7nR

— Xbox Wire (@XboxWire) June 17, 2021