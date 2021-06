Xbox Store, svelate le offerte Deals Unlocked: sconti su tantissimi big

Xbox Store ha appena dato il via ai Deals Unlocked, le nuove offerte dedicate ad oltre 500 giochi disponibili su Xbox Series X|S.

Tra le promozioni sono disponibili molti dei giochi più importanti disponibili sul catalogo, tra i quali segnaliamo, per esempio, Assassin’s Creed Valhalla.

Non si tratta delle uniche offerte disponibili sullo store: ricordiamo infatti che gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate hanno diritto alle nuove Promozioni Gold della settimana.

Gli abbonati hanno diritto anche alla prova gratis di tre titoli importanti durante il fine settimana, tra i quali è incluso anche Football Manager 2021.

Come ricordavamo in apertura, Assassin’s Creed Valhalla è solo uno dei protagonisti dei nuovi Deals Unlocked: potrete acquistare l’Edizione Gold risparmiando il 30% sul prezzo finale.

Non si tratta però dell’unico big in promozione: segnaliamo infatti la presenza di Call of Duty Black Ops Cold War, disponibile con uno sconto del 40%.

Potrete trovare inoltre due grandi titoli prodotti da CD Projekt: la versione Game of the Year di The Witcher 3 è scontata dell’80%, mentre Cyberpunk 2077 è disponibile al 20% in meno.

Having trouble picking the next game to play? We've narrowed it down to about 500 options.

Learn more about the deals on hundreds of games available in the Deals Unlocked sale starting June 11: https://t.co/JymH4cNNgq

— Xbox (@Xbox) June 8, 2021