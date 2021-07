Xbox Store, sconti fino al 90%: giochi a partire da 1 euro e 30 centesimi

Come ogni martedì, Microsoft ha scelto di rinnovare ancora una volta le Promozioni Gold su Xbox Store, che permettono di risparmiare cifre importanti ogni settimana sui titoli per Xbox Series X|S e Xbox One.

Per poter accedere ai Deals With Gold sarà necessario essere abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate: si tratta infatti di una promozione riservata esclusivamente agli utenti iscritti a questi servizi.

Gli iscritti a Xbox Game Pass possono avere accesso ad un incredibile catalogo di videogiochi, anche se devono sempre stare attenti agli addii: fra qualche giorno lasceranno il servizio 5 giochi, tra cui è presente anche una hit.

Le promozioni della scorsa settimana hanno presentato offerte molto vantaggiose, con giochi disponibili a partire da 1 euro e 50 centesimi, ma i nuovi Deals With Gold riescono a far risparmiare ancora più soldi agli utenti.

Le offerte settimanali di Xbox Store propongono diversi titoli scontati fino al 90%, con la possibilità di acquistare giochi a partire dalla bassa cifra di 1 euro e 30 centesimi.

L’originale avventura punta e clicca 2D Caos a Deponia è infatti una delle promozioni più vantaggiose di questa settimana, essendo disponibile a solo 1 euro e 29 centesimi, con un risparmio di oltre 11 euro grazie allo sconto del 90%: in alternativa, con la stessa percentuale di sconto, potrete comprare tutta la Deponia Collection a meno di 4 euro.

Sono ovviamente presenti anche titoli importanti, tra i quali segnaliamo il bundle NBA 2K21 Mamba Forever Edition Next Generation, che include la versione Xbox Series X|S del titolo sportivo scontata del 50%.

Un’altra perla da non sottovalutare è sicuramente l’action adventure The Sinking City, la cui Necronomicon Edition è disponibile con un incredibile 80% di sconto.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra piccola selezione dei giochi attualmente in offerta su Xbox Store:

Se volete consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store, vi suggeriamo di consultare il seguente indirizzo per non perdervi nemmeno un’offerta.

Vi ricordiamo che queste promozioni saranno disponibili fino a martedì 13 luglio, giornata in cui saranno svelati i nuovi Deals With Gold su Xbox Store.

Nel frattempo, Xbox ha già fatto sapere che nel futuro dei propri giochi ci sarà molto più spazio per le protagoniste femminili, dato che, come ammesso dalla stessa Microsoft, sono state spesso assenti nelle loro produzioni.

L’acquisizione di Bethesda è stata sicuramente uno degli investimenti più importanti della casa di Redmond, con trattative che sono durate tanti anni.

Microsoft sta inoltre scommettendo su un RPG, ma non si tratta di The Elder Scrolls VI, la grande produzione Bethesda ed uno dei giochi più attesi della generazione.