Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono saghe importanti (e un bonus gratis)

È ormai arrivato il tempo di salutare l’estate e di accogliere la stagione autunnale: per l’occasione, Xbox Store ha deciso di proporre una serie di interessanti offerte su alcuni dei migliori titoli disponibili per la console di Microsoft.

Gli sconti settimanali hanno inoltre rappresentato la giusta occasione per rinnovare le Promozioni Gold, le offerte disponibili in esclusiva per chiunque sia iscritto a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass permette a tutti gli iscritti di accedere a un enorme catalogo di giochi gratis, anche se molti titoli non saranno disponibili per sempre: sei videogiochi lasceranno il servizio nelle prossime settimane.

Gli sconti di Xbox Store della scorsa settimana sono stati per la maggior parte dedicati alle migliori produzioni giapponesi: segnaliamo che alcune sono tornate nuovamente disponibili in offerta, come la saga di Metal Gear.

Xbox Store ha deciso di celebrare la sessione autunnale fornendo innanzitutto un regalo disponibile fino alla prossima settimana: si tratta del DLC Ghost Falls per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, che permetterà ai giocatori di affrontare un nuovo nemico potente con abilità ed armi esclusive, scaricabile gratis.

Per poterlo ottenere gratuitamente non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo: per l’occasione, potrete acquistare anche lo sparatutto tattico open world con un eccezionale sconto del 70%.

Sono inoltre disponibili tanti sconti dedicati al publisher Warner Bros Games: questo significa che potrete approfittare di grandi offerte su titoli come Batman Arkham Knight, Mortal Kombat 11 e L’Ombra della Guerra, con tagli di prezzo fino all’80%.

Per quanto riguarda invece le Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, segnaliamo l’imperdibile Grand Theft Auto V Premium Edition al 50% e la possibilità di acquistare Gaijin Charenji 1, un particolare e folle sparatutto, a meno di 1 euro grazie allo sconto del 90% sul prezzo finale.

Di seguito potrete trovare una nostra piccola selezione dei tanti sconti attualmente disponibili su Xbox Store, con i relativi link per poter consultare manualmente le offerte:

Vi ricordiamo che le promozioni termineranno ufficialmente martedì 12 ottobre: se non volete perdervi nemmeno uno degli sconti attualmente disponibili , vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo e di scorrere accuratamente la lista completa.

Per quanto riguarda invece il futuro videoludico di Xbox, da tempo si vocifera che Hideo Kojima sarebbe al lavoro su una nuova esclusiva, che sembrerebbe essere basata su una IP già conosciuta.

Se siete curiosi di scoprire come se la cavano gli Xbox Game Studios rispetto alle software house di PlayStation, abbiamo riepilogato tutti gli studi di sviluppo ed i loro giochi.

Ad ogni modo, per molti utenti continua ad essere molto complicato riuscire ad acquistare una console next-gen: secondo AMD la crisi dei semiconduttori dovrebbe farsi meno grave solo nella seconda metà del 2022.