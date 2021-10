PlayStation Studios e Xbox Game Studios a confronto: quanti sono e che giochi fanno?

Sono tempi di acquisizioni in casa PlayStation: sappiamo che, nelle scorse ore, è stata resa nota l’acquisizione di Bluepoint Games, team celebre per la qualità dei suoi remake. Solo di recente, la software house ha messo la firma su giochi come Demon’s Souls (PS5), Shadow of the Colossus (PS4) e diverse altre produzioni, tra cui anche il cofanetto Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Si tratta solo dell’ultimo tassello che va a comporre i PlayStation Studios, con cui Sony sta cercando di puntellare il suo schieramento di proposte first party in vista delle novità che porterà la generazione di PlayStation 5, per ora abbastanza attendista in virtù della mancanza di semiconduttori e di conseguenza di scorte della console.

Dopo quest’ultima acquisizione, allora, quali sono i PlayStation Studios, quanti sono e quali sono le produzioni più celebri su cui hanno messo la firma?

Immaginate che bello sarà vedere tutto questo in movimento

Ad aiutarci a orientarci è un’infografica realizzata da IGN USA, che trovate a questo indirizzo. A oggi, i PlayStation Studios contano su:

Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted)

(The Last of Us, Uncharted) Santa Monica (God of War)

(God of War) Insomniac Games (Ratchet & Clank, Spider-Man, Wolverine)

(Ratchet & Clank, Spider-Man, Wolverine) Guerrilla Games (Horizon, Killzone)

(Horizon, Killzone) Sucker Punch (Ghost of Tsushima, InFamous)

(Ghost of Tsushima, InFamous) Bend Studio (Days Gone, Syphon Filter)

(Days Gone, Syphon Filter) Polyphony Digital (Gran Turismo)

(Gran Turismo) Housemarque (Returnal, Resogun)

(Returnal, Resogun) Media Molecule (Dreams, LittleBigPlanet)

(Dreams, LittleBigPlanet) San Diego (MLB The Show)

(MLB The Show) London (Blood & Truth, SingStar)

(Blood & Truth, SingStar) Team Asobi (Astro’s Playroom, Astro Bot Rescue Mission)

(Astro’s Playroom, Astro Bot Rescue Mission) Pixelopus (Concrete Genie, Entwined)

(Concrete Genie, Entwined) Bluepoint Games (Demon’s Souls remake, Shadow of the Colossus Remake)

(Demon’s Souls remake, Shadow of the Colossus Remake) Firespite (The Persistence, The Playroom VR)

(The Persistence, The Playroom VR) Nixxes (lavora a porting per PC)

(lavora a porting per PC) XDev (assistenza sviluppo).

Questi team, quindi, uniranno tutti le forze per la ludoteca di casa PlayStation: conosciamo già alcuni progetti in essere (come God of War Ragnarok, Horizon: Forbidden West o Gran Turismo 7), mentre per ora siamo in attesa di scoprirne altri, come quello che bolle nella pentola di Bend dopo l’addio a Days Gone.

Per chi ama i confronti e vuole sapere anche quale sarà la proposta first party di casa Xbox, abbiamo deciso di proporre di seguito gli Xbox Game Studios:

343 Industries (Halo)

(Halo) Compulsion Games (We Happy Few)

(We Happy Few) Double Fine (Psychonauts)

(Psychonauts) inXile (Wasteland)

(Wasteland) Mojang (Minecraft)

(Minecraft) Ninja Theory (Hellblade, Bleeding Edge)

(Hellblade, Bleeding Edge) Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity)

(The Outer Worlds, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity) Playground Games (Forza Horizon, Fable)

(Forza Horizon, Fable) Rare (Sea of Thieves, Banjo-Kazooie)

(Sea of Thieves, Banjo-Kazooie) The Coalition (Gears)

(Gears) The Initiative (Perfect Dark)

(Perfect Dark) Turn 10 Studios (Forza Motorsport)

(Forza Motorsport) Undead Labs (State of Decay)

(State of Decay) World’s Edge (Age of Empires)

(Age of Empires) Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls, Fallout, Starfield)

(The Elder Scrolls, Fallout, Starfield) ZeniMax Online Studios (Fallout 76, The Elder Scrolls Online)

(Fallout 76, The Elder Scrolls Online) id Software (Doom, Quake)

(Doom, Quake) Arkane Studios (Dishonored, Deathloop, Redfall)

(Dishonored, Deathloop, Redfall) MachineGames (Wolfenstein)

(Wolfenstein) Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo)

(The Evil Within, Ghostwire Tokyo) Roundhouse Studios (Wraithborne)

(Wraithborne) Alpha Dog Games (giochi mobile).

Xbox Game Studios

Di recente, c’erano state discussioni e confronti proprio in termini di acquisizioni, quando Sony aveva sottolineato di voler fare acquisizioni concentrandosi sulla qualità anziché sulla quantità, il che sembrava voler mandare una frecciata ai numerosi e variegati Xbox Game Studios.

La compagnia giapponese sembra anche voler aggiungere ulteriori frecce al suo arco per il futuro, quindi vedremo se e quando ci saranno ulteriori acquisizioni anche per i PlayStation Studios.

Ciò che rimane di certo, comunque, è che i videogiocatori, se tutti questi studi si metteranno all’opera affidandosi alle possibilità offerte rispettivamente da Sony e da Microsoft, avranno da giocare davvero parecchio nei prossimi anni.