Kojima e Xbox, nuova esclusiva sarà una IP “conosciuta”? Spunta il rumor

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi per Hideo Kojima, con lo storico autore giapponese finito nel mezzo di molteplici rumor riguardanti il suo futuro, anche relativi a Xbox.

Tra le tante voci di corridoio si era infatti fatta particolarmente insistente quella che voleva l’autore di Death Stranding Director’s Cut al lavoro su una non meglio specificata esclusiva per la console di Microsoft: nelle ultime ore un insider ha però avuto modo di approfondire ulteriormente la questione, svelando qualche piccolo dettaglio in più.

Ricordiamo che le voci sono iniziate a diffondersi addirittura da aprile, dopo che un giornalista vicino a Xbox si era detto convinto della loro collaborazione grazie a un indizio di Phil Spencer.

In seguito, sempre secondo Grubb, Microsoft e Kojima sarebbero arrivati addirittura a firmare una lettera di intenti per «ufficializzare» il loro accordo su un nuovo videogioco.

Il noto insider Nick Baker, molto vicino all’ambiente Xbox, ha fatto sapere che per quanto ne sappia lui Hideo Kojima non sarebbe affatto al lavoro su un nuovo Silent Hill, smentendo così le costanti voci che lo vorrebbero al lavoro di un nuovo capitolo dopo il «caso» Abandoned.

Quello su cui invece sarebbe certo, stando a quanto dichiarato all’interno del suo podcast Xbox Era, è che l’autore di Death Stranding Director’s Cut sarebbe effettivamente al lavoro su una nuova esclusiva per la console Microsoft (via GamingBolt).

Non si tratterebbe però di un progetto completamente nuovo, ma sarebbe basato su una IP già esistente che il director giapponese potrebbe riuscire a rivitalizzare.

Inoltre, non è al momento chiaro quale sarebbe questo franchise, né se si tratti di una serie di proprietà Xbox o di un gioco third party che Microsoft sarebbe pronta ad accogliere.

Naturalmente non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati e si tratta semplicemente delle parole di un insider che, per quanto si sia spesso dimostrato molto affidabile, non rappresentano certamente una certezza.

Di conseguenza, ricordiamo come di consueto che si tratta semplicemente di un rumor da prendere con le dovute precauzioni: sulle nostre pagine vi aggiorneremo tempestivamente qualora emergessero ulteriori novità sull’argomento.

I fan PlayStation non avevano preso affatto bene queste novità, sottolineando come l’operazione sarebbe un «tradimento» nei confronti degli utenti Sony.

Il nuovo titolo di Hideo Kojima potrebbe alla fine trattarsi di un gioco in cloud, per poter espandere il mercato dei proprio servizi anche fuori dalle console.

In attesa di scoprire tutte le novità su questo misterioso progetto, Kojima ha voluto pubblicare una sua personale recensione dell’esclusiva Xbox Twelve Minutes.