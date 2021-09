Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono storiche saghe giapponesi

Sono stati rinnovati nuovamente gli sconti di Xbox Store: le promozioni settimanali permetteranno a tutti i giocatori della console di casa Microsoft di poter risparmiare fino al 90% sui titoli più amati.

Alcuni sconti appartengono all’iniziativa Promozioni Gold e saranno disponibili esclusivamente per gli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, ma allo stesso tempo è possibile trovare offerte valide per tutti i giocatori molto interessanti.

Sono dunque terminati i saldi inaugurati la scorsa settimana, grazie alla quale è stato possibile risparmiare anche su Assassin’s Creed: sono però state nuovamente scontati tantissimi franchise tra i più importanti.

L’ultimo aggiornamento reso disponibile per Xbox Series X ha reso possibile giocare a titoli come Death Stranding: merito della nuova versione del browser Edge.

Tra i giochi protagonisti dei nuovi sconti settimanali su Xbox Store sono disponibili diverse saghe giapponesi, grazie alle offerte dedicate al Tokyo Game Show 2021 che si svolgerà nei prossimi giorni.

Questo significa che sarete in grado di risparmiare sui franchise più amati provenienti dal paese del Sol Levante: tra questi segnaliamo tantissimi capitoli delle saghe Metal Gear e Castlevania, prodotte da Konami e disponibili con sconti fino al 75%, o anche approfittare delle offerte dedicate ai capitoli di Final Fantasy e NieR, realizzate da Square Enix.

Naturalmente, non possono inoltre mancare anche gli adattamenti degli anime più amati in tutto il mondo: potrete dunque trovare titoli come Dragon Ball FighterZ e One Piece World Seeker, scontati con un generoso 85%.

L’offerta più vantaggiosa, riservata esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, è invece quella riguardante Almost There The Platformer, un platform disegnato per i giocatori più hardcore che potrà essere vostro a meno di 1 euro, grazie allo sconto del 90% sul prezzo finale.

Di seguito troverete una nostra piccola selezione delle tante offerte attualmente disponibili su Xbox Store, con i relativi link per consultare i prezzi e procedere all’eventuale acquisto:

Questi sono solo alcuni dei tantissimi giochi in offerta su Xbox Store: se volete consultare la lista completa delle promozioni valide, vi suggeriamo di dirigervi al seguente link.

Le promozioni rimarranno valide fino a martedì 5 ottobre, giornata in cui saranno disponibili le nuove offerte della console di Microsoft.

Xbox al momento è alle prese con alcuni bug ancora non risolti legati ad alcuni giochi: titoli come NBA 2K22 e FIFA 22 avrebbero problemi con le console.

Un nuovo rapporto ha inoltre svelato qual è il servizio «peggiore» tra Xbox Live e PlayStation Network, stilando un’interessante classifica.

Sembrano esserci invece poche speranze per vedere Bayonetta 3 anche sulla console Microsoft, ma per Hideki Kamiya ci sarebbe una remota possibilità.