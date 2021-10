Xbox Game Pass, sei giochi verranno rimossi dal catalogo ad ottobre

Xbox Game Pass è un servizio che Microsoft ha potenziato tantissimo, ed oggi rappresenta una soluzione davvero grandiosa per giocare a tanti videogiochi spendendo poco.

Il servizio in abbonamento per PC e console della famiglia Xbox ha un catalogo che funziona come molti altri, in stile Netflix, con il listino che viene aggiornato tra nuovi inserimenti e titoli che vengono tolti.

A settembre, per esempio, cinque apprezzati videogiochi sono stati rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass.

Ma a volta capita che vengano inseriti anche dei titoli a dir poco prestigiosi, oppure molto recenti, come un discusso videogioco Marvel uscito da poco.

Xbox Game Pass è diventato negli ultimi anni il vero punto di forza di Microsoft.

E, come spesso accade, entro la fine del mese di ottobre verranno rimossi sei videogiochi dalla selezione del catalogo di Xbox Game Pass per PC o console Xbox.

Lo comunica Microsoft (via Game Rant), rendendo nota la lista dei videogiochi che non saranno più disponibili a breve.

La selezione di videogiochi che se ne andranno non contiene tripla A da record o videogiochi clamorosi, ma ci sono comunque nomi interessanti ed indie di pregio:

Gonner2 (Console/PC)

Heave Ho (PC)

Katana Zero (Console/PC)

ScourgeBringer (Console/PC)

Tales of Vesperia: Definitive Edition (Console/PC)

The Swords of Ditto: Momo’s Curse (PC)



Katana Zero è stato uno degli indie più apprezzati degli ultimi tempi, e anche The Swords of Ditto: Momo’s Curse è un titolo interessante che si rifà agli Zelda classici. Certo, tra i nomi c’è anche quello di Tales of Vesperia: Definitive Edition, a rappresentare la quota dei tripla A.

Tutti questi videogiochi saranno disponibili fino al 15 ottobre, dopodiché Microsoft li rimuoverà da Xbox Game Pass.

Tuttavia, Microsoft inserisce a sorpresa anche altri giochi molto recenti, come Scarlet Nexus che è entrato all’interno del servizio.

Molti, anche non necessariamente titoli first party, arrivano anche al day one inclusi nel catalogo, come Football Manager 2022.

E non dimentichiamoci neanche dei Games With Gold, che questo mese aggiunge anche due titoli di altrettante saghe storiche.