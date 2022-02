Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono gli RPG più popolari

Xbox Store ha rinnovato anche oggi i suoi sconti settimanali, proponendo tante imperdibili offerte fino al 90% sui titoli più amati dagli utenti sulla console di casa Microsoft.

Oltre alle immancabili Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, da questo momento sarà possibile approfittare di tante imperdibili offerte su grandi titoli, con grandi sconti dedicati in particolar modo ai giochi di ruolo più popolari.

Ricordiamo infatti che i Deals With Gold sono una delle tante promozioni riservate agli abbonati, come i Games With Gold che permettono di scaricare nuovi giochi gratis, ma non si tratta degli unici sconti disponibili: sarà infatti possibile acquistare moltissimi titoli a prezzo ridotto, senza alcun abbonamento.

Tra questi non possiamo che segnalare le ultime produzioni realizzate da CD Projekt: stiamo naturalmente parlando di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, quest’ultimo aggiornatosi proprio nelle scorse ore con la nuova patch next-gen.

Gli ultimi amatissimi RPG di CD Projekt potranno essere vostri rispettivamente con sconti dell’80% e del 50%, rappresentando dunque occasioni imperdibili per chiunque volesse esplorare Night City o affrontare l’avventura finale di Geralt di Rivia.

Restando in tema con la celebre saga tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, su Xbox Store potrete anche approfittare degli sconti sul secondo capitolo The Witcher 2 e sullo spin-off Thronebreaker, disponibili rispettivamente con riduzioni di prezzo dell’85% e del 70%.

Vogliamo inoltre segnalare le offerte dedicate a Tales of Arise e Scarlet Nexus, entrambi tra i giochi di ruolo più amati tra le produzioni uscite lo scorso anno, che oggi potranno essere vostri con sconti del 30% e del 40%, ricordandovi comunque che il GDR d’azione di Bandai Namco è disponibile anche su Xbox Game Pass.

Ovviamente i giochi di ruolo non sono gli unici a essere disponibili in offerta: proseguono infatti le offerte dedicate ai migliori giochi anime, tra i quali segnaliamo lo sconto del 90% dedicato a Naruto to Boruto Shinobi Striker e la riduzione di prezzo dell’85% sul bundle di Dragon Ball Xenoverse, che include entrambi i capitoli della saga.

Elencarvi tutte le offerte sarebbe però un’impresa assai ardua: di seguito vi proporremo quelli che riteniamo essere i migliori sconti di Xbox Store, ma vi invitiamo a consultarli tutti al seguente indirizzo.

Vi ricordiamo che tutte le promozioni di Xbox Store termineranno ufficialmente l’1 marzo 2022, giornata in cui saranno disponibili nuove offerte settimanali.

Segnaliamo inoltre che il mese di marzo sarà molto importante per gli abbonati Xbox Game Pass, dato che sarà possibile scaricare ben 5 giochi gratis al day one.