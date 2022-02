Xbox Game Pass a marzo avrà ben 5 giochi gratis fin dal loro day-one

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento Microsoft che permette l’accesso ad un catalogo nutrito di giochi, continua ad aggiornarsi periodicamente, diventando sempre più imperdibile.

Dopo i titoli gratis disponibili a febbraio, alcuni di questi dei big indiscussi, adesso veniamo a conoscenza in anticipo di ben 5 dei giochi che arricchiranno il catalogo nel prossimo mese di marzo, che si avvicina sempre di più.

Ovviamente quella che segue non è una lista completa dei titoli che arriveranno su Game Pass durante il prossimo mese (via Gamerant), dato che sicuramente ne vedremo sbarcare sul servizio anche altri.

I nuovi giochi gratis di marzo su Xbox Game Pass sono:

FAR: Changing Tides – 1 marzo

– 1 marzo Shredders – 17 marzo

– 17 marzo A Memoir Blue – 24 marzo

– 24 marzo Crusader Kings 3 – 29 marzo

– 29 marzo Weird West – 31 marzo

FAR: Changing Tides è il sequel di FAR: Lone Sails, si tratta di un’avventura peculiare che narra la storia di un ragazzo che viaggia con la sua nave per mari tempestosi in cerca di una nuova casa.

Shredders è invece un simulatore di snowboard, che promette di offrire un’esperienza ludica esaltante e adrenalinica, piena di trick da eseguire e varie modalità.

A Memoir Blue è una nuova avventura narrativa di Annapurna che narra della storia di una ragazza campionessa di nuoto, nonché della sua turbolenta infanzia e del rapporto complesso con sua madre.

Crusader Kings 3 non ha bisogno di presentazioni: si tratta di uno strategico di stampo storico sviluppato da Paradox in cui il giocatore controlla una specifica dinastia medievale, con l’obiettivo di garantire la sua espansione e forgiare la sua potenza. Dopo il successo su PC è ora pronto allo sbarco su console, dove lo abbiamo già messo alla prova.

Weird West infine è un GDR con visuale isometrica pubblicato da Devolver Digital, in cui sono compresi dei particolari elementi soprannaturali con cui il giocatore dovrà avere a che fare durante l’avventura.

Ricordiamo infine, che proprio dal Game Pass a breve saranno rimossi alcuni titoli, tra cui un grande nome targato Square Enix, che potete visionare a questo link.

Inoltre, recentemente è effettivamente disponibile nel catalogo un gioco che alcuni giocatori aspettavano da un po’.