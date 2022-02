Games With Gold, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis Xbox

Xbox ha appena aggiornato il catalogo di Games With Gold, rendendo disponibili per il download due nuovi giochi gratis scaricabili da adesso sulle vostre console.

L’iniziativa è riservata in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e si tratta di uno dei vantaggi più apprezzati dagli utenti: non appena riscatterete questi giochi potrete giocarci e scaricarli per sempre, a patto di essere naturalmente ancora in possesso di un’iscrizione attiva.

Tra i giochi precedentemente annunciati per il mese di febbraio continua inoltre a essere disponibile per il download Broken Sword 5, mentre non è purtroppo più possibile riscattare Hydrophobia.

A partire da oggi i giocatori potranno invece aggiungere ufficialmente alla propria raccolta Aerial_Knight’s Never Yield e Band of Bugs: entrambi i titoli sono già disponibili per il download grazie a Games With Gold.

Aerial_Knight’s Never Yield è un gioco in 3D a scorrimento laterale che ricorda molto i classici endless runner: in questa produzione ottimizzata per Xbox Series X|S dovrete correre, saltare e scivolare creando spettacolari combo, adatto sia per gli amanti delle speedrun che per i giocatori più casual.

Band of Bugs è invece un’interessante produzione di Microsoft Studios pubblicata su Xbox 360, ma giocabile sulle console di ultima generazione grazie alla retrocompatibilità: si tratta di un gioco strategico nel quale potrete utilizzare il vostro Avatar per combattere contro pericolosi insetti e sfidando i vostri amici.

Potete iniziare da adesso il download di questi nuovi giochi gratis dirigendovi nell’apposita sezione Games With Gold su console, a patto di essere iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Di seguito vi riporteremo inoltre i link per procedere al download dei giochi gratis attualmente disponibili anche tramite le pagine web ufficiali: qualora i titoli non dovessero essere segnati con l’apposito logo Gold, potrebbe essere necessario riprovare più tardi o procedere dalla vostra console Xbox.

Vi ricordiamo che Band of Bugs e Broken Sword 5 resteranno riscattabili fino al 28 febbraio, mentre per Aerial_Knight’s Never Yield avrete tempo fino al 15 marzo.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno inoltre godersi presto nuovi giochi gratis inseriti al catalogo: domani ne arriva uno bellissimo direttamente al day one.

Questo però comporta anche la necessità di fare sacrifici: alla fine di febbraio dovremo salutare 6 giochi, tra i quali c’è anche un big molto amato firmato da Square Enix.