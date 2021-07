Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è Mass Effect Legendary Edition

Xbox Store ha appena svelato le nuove offerte settimanali disponibili su tanti giochi del proprio catalogo, tra le quali sono incluse anche le Promozioni Gold.

Tra le offerte della settimana una delle più allettanti è sicuramente quella riguardante Mass Effect Legendary Edition: la trilogia remastered del Comandante Shepard uscita appena due mesi fa e già disponibile in sconto per pochi giorni.

L’offerta non fa parte dei Deals With Gold ed è dunque accessibile anche da utenti che non sono abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, il servizio che propone ogni mese tanti nuovi giochi, anche se tre di questi lasceranno presto il catalogo.

Sono comunque presenti offerte esclusive molto allettanti, come ogni settimana: l’ultima volta erano disponibili giochi a partire da 74 centesimi.

Mass Effect Legendary Edition contiene tutta la trilogia principale della serie, inclusi i DLC per giocatore singolo e i contenuti scaricabili, in un prodotto rimasterizzato e proposto anche in 4K.

Grazie alla nuova offerta lampo, potrete farlo vostro con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato, ma avrete solo 2 giorni di tempo per approfittarne.

Tutti gli utenti potranno inoltre approfittare di una larga serie di sconti su alcuni dei titoli pubblicati da Warner Bros più apprezzati, tra i quali segnaliamo Batman Arkham Knight e Mortal Kombat 11, disponibili con il 60% di sconto: rimarranno in saldo per soli 3 giorni a partire da oggi.

Potrete inoltre approfittare di ottimi sconti su due dei videogiochi più venduti dell’anno: stiamo parlando naturalmente di FIFA 21 e GTA V, disponibili rispettivamente con il 45% di sconto per l’edizione Xbox Series X|S dell’ultimo capitolo di EA Sports e al 50% in meno per il capolavoro di Rockstar Games: anche questi saranno scontati solamente per due giorni.

L’offerta invece più vantaggiosa è disponibile esclusivamente come parte delle Promozioni Gold: si tratta di Cave Digger, un’avventura mineraria appartenente a un universo western alternativo che per questa settimana è acquistabile con il 90% di sconto.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra selezione dei videogiochi in offerta su Xbox Store, ricordandovi di prestare attenzione alla scadenza delle promozioni:

Potete consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili cliccando qui, così da non potervi perdere nemmeno uno degli sconti attivi.

Xbox Series X è sicuramente stata un incredibile successo per Microsoft: la console ha battuto un record che resisteva dal 2011.

In ogni caso secondo molti utenti PS5 sarebbe superiore: Xbox ha voluto rispondere con l’intento di spegnere fin da subito la console war.

Il commento è stata anche l’occasione per permettere alla console di Microsoft di celebrare Nintendo GameCube e le sue esclusive.