“PS5 è meglio”: la risposta di Xbox mette tutti a tacere

La console war tra Xbox e PlayStation è a tutti gli effetti un fenomeno radicato, che ha trovato nei social network una perfetta valvola di sfogo.

Il successo di Xbox Game Pass ha generato lunghe schiere di utenti soddisfatti di quanto offerto dal servizio, e altrettanto numerosi detrattori pronti a parteggiare per Sony.

Dal punto di vista dell’industria abbiamo assistito a dinamiche di superamento di una rivalità spesso banale, con lo stesso colosso nipponico deciso a lasciarsi alle spalle eventuali “faide”.

Trattandosi di un argomento delicato, basta poco per accendere gli animi di una determinata fetta di community, e il caso Starfield, con le relative scuse di Pete Hines, ne è un esempio.

Come detto in apertura, utilizzando i social network capita sempre più spesso di imbattersi in considerazioni arbitrarie su quale delle due console sia “meglio“, con relativi scontri fra utenti eccessivamente agguerriti.

Ne sa qualcosa il team che gestisce il profilo Twitter di Xbox, quotidianamente bersagliato da messaggi come “PS5 è meglio” nei commenti ai post.

La risposta del colosso di Redmond ha rapidamente messo a tacere i moti di aggressiva rivalità, e ha dimostrato un approccio “zen” al problema (via GameRant):

To the people in our replies saying ‘PS5 is better’: ​

The best console is the one you enjoy playing. Have fun!

— Xbox (@Xbox) July 16, 2021