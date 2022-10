Xbox Store invaso dai nuovi sconti di Halloween fino al 90%: ecco i migliori

Dopo essere ormai entrati ufficialmente nella seconda metà di ottobre, è arrivato il momento di prepararsi a celebrare la festa più spaventosa dell’anno: stiamo naturalmente parlando di Halloween, che anche Xbox Store vuole celebrare con tanti nuovi sconti settimanali.

Grazie alle offerte Shocktober dedicate, insieme a numerosi altri sconti come le Promozioni Gold — riservate agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) — i fan delle console di casa Microsoft potranno risparmiare fino al 90% sui prodotti più amati.

Le promozioni di Xbox Store dedicate alla festa di Halloween in particolare ci permetteranno di risparmiare su tutti i giochi di successo che hanno a che fare non solo con i temi horror, ma che ci vedranno affrontare anche mostri e tutte le creature più spaventose.

Un esempio è sicuramente il recente e apprezzatissimo Cult of the Lamb, che vi permetterà di divertirvi a creare un vostro culto in un ibrido tra un folle gestionale e roguelike: oggi potrà essere vostro, anche nella Cultist Edition, con il 20% di sconto.

Restando in tema, ma passando a una delle Promozioni Gold più interessanti, un’altra offerta che vogliamo consigliarvi è certamente quella dedicata a Resident Evil Village: in vista dell’arrivo della Gold Edition, il gioco base potrà essere vostro con il 25% di sconto.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche una delle offerte più generose proposte grazie ai saldi di Halloween: potrete recuperare l’interessante e inquietante We Happy Few con un incredibile sconto del 90% sul prezzo finale.

Ovviamente sono disponibili numerosissimi nuovi sconti settimanali su Xbox Store, che includono anche giochi non necessariamente appartenenti o legati ai temi horror: di seguito vi riporteremo quelle che riteniamo essere i migliori titoli in offerta da non lasciarvi scappare, ma potrete consultare la lista completa voi stessi al seguente indirizzo.

Alien: Isolation — 80% di sconto

— 80% di sconto Assassin’s Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) — 70% di sconto

(Origins + Odyssey + Valhalla) — 70% di sconto Back 4 Blood: Deluxe Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Battlefield 2042 — 50% di sconto

— 50% di sconto BioShock: The Collection — 80% di sconto

— 80% di sconto Borderlands 3: Next Level Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Cult of the Lamb — 20% di sconto

— 20% di sconto Dead by Daylight: Special Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Dead Rising 4 — 75% di sconto

— 75% di sconto Dead Space 2 — 80% di sconto

— 80% di sconto Devil May Cry 5 Special Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Diablo Prime Evil Collection — 50% di sconto

— 50% di sconto Disney Epic Mickey 2: The Power of Two — 75% di sconto

— 75% di sconto Doom Eternal — 67% di sconto

— 67% di sconto EA Family Bundle (Need for Speed + PvZ GW2 + Unravel) — 90% di sconto

— 90% di sconto F1 22 — 40% di sconto

— 40% di sconto Far Cry 6 GOTY Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto La Terra di Mezzo: Bundle dell’Ombra — 75% di sconto

— 75% di sconto LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition — 40% di sconto

— 40% di sconto Resident Evil Village — 25% di sconto

— 25% di sconto The Quarry — 40% di sconto

— 40% di sconto The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition — 80% di sconto

— 80% di sconto We Happy Few — 90% di sconto

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che, se siete iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, potete ufficialmente scaricare tutti i giochi gratis offerti a ottobre con Games With Gold.

Ma le sorprese non sono finite qui: grazie a Xbox Game Pass potete infatti scaricare gratis l’attesissimo A Plague Tale Requiem, come ultimo omaggio della prima metà del mese. Si tratta di uno dei titoli al day one più richiesti dal grande pubblico: ve lo abbiamo raccontato nel dettaglio nella nostra video recensione.