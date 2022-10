Games With Gold, disponibili da ora i giochi gratis Xbox di ottobre

Da questo momento sono ufficialmente disponibili gratuitamente i giochi gratis di Games With Gold per il mese di ottobre: anche il secondo titolo della line-up del mese è dunque scaricabile senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che l’iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) e permette ogni mese di riscattare nuovi titoli gratis da aggiungere al proprio account sulle console di casa Microsoft.

Purtroppo, il mese di settembre è stato l’ultimo che ha permesso di accedere anche a una selezione di giochi su Xbox 360: la console storica è stata dunque ufficialmente abbandonata, diminuendo così i titoli gratuiti disponibili ogni mese.

Come vi avevamo già anticipato in precedenza, dopo Windbound adesso i fan potranno dunque scaricare senza costi aggiuntivi anche Bomber Crew Deluxe Edition, completando la line-up dedicata a ottobre 2022.

Se non lo avete già scaricato, vi ricordiamo che Windbound è un survival in cui esplorerete le terre di un’isola sconosciuta, navigherete e vi creerete tutto il necessario per poter sopravvivere e difendervi dai suoi pericoli.

Bomber Crew Deluxe Edition è, invece, un divertente simulativo strategico di bombardamento ambientato nella Seconda Guerra Mondiale: in questa simulazione di volo sarà importante non soltanto riuscire a solcare i cieli e bombardare i nemici, ma anche tenere in vita tutto il nostro equipaggio.

Windbound resterà disponibile per il download fino al 31 ottobre, mentre avrete tempo per scaricare Bomber Crew Deluxe Edition fino al 15 novembre: dopo averli riscattati, i giochi gratis di Games With Gold resteranno vostri per sempre, a patto di essere ancora in possesso di un’iscrizione attiva.

Potete riscattare e scaricare i giochi direttamente dalla pagina apposita su Xbox Store o, più comodamente, anche da browser effettuando l’accesso ai seguenti link:

Attualmente non sappiamo quali saranno i prossimi omaggi in arrivo per il prossimo mese, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena dovesse arrivare un aggiornamento ufficiale.

A proposito di nuovi giochi gratis, vi ricordiamo che su Xbox Game Pass è già disponibile l’attesa esclusiva horror Scorn: ve ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra video recensione.