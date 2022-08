Xbox Store invaso da nuovi sconti: ecco i migliori

È tempo di nuove promozioni sullo store ufficiale Xbox, che i videogiocatori possono sfogliare per cercare qualcosa di nuovo da giocare. A segnalarlo è stato come sempre Major Nelson, insieme al blog ufficiale di casa Microsoft.

Gli sconti di questa settimana, che rimarranno in essere fino all’8 agosto prossimo, includono offerte di diversa natura: si va da quelle riservate agli utenti Gold (i cosiddetti Deals With Gold) a quelle battezzate Spotlight Sale, con sconti mirati su titoli selezionati.

Here are this week’s Deals With Gold and Spotlight Sale offers https://t.co/4ToaF7rcH6 — Larry Hryb ⌨️☁️ (@majornelson) August 2, 2022

Tra i giochi in offerta, come abbiamo evidenziato, si segnala un’ondata dedicata alla serie Yakuza – molto presente in questo periodo tra le promozioni, considerando che è anche inclusa in Game Pass ed è proposta anche su PlayStation Plus proprio da questo mese.

Tra gli altri sconti, occhio anche a quello sul recente Alan Wake Remastered, il cui prezzo è praticamente dimezzato, ed è interessante lo sconto a cui viene proposto Judgment, che potrebbe piacere sia agli amanti di Yakuza che a coloro che apprezzano i polizieschi videoludici.

Migliori sconti su Xbox Store

Per i prossimi sette giorni potete acquistare in offerta sullo Store, a questo indirizzo, titoli tra cui troverete anche:

Alan Wake Remastered – 40% di sconto

– 40% di sconto Anthem – 90% di sconto

– 90% di sconto Assassin’s Creed II – 70% di sconto

– 70% di sconto Batman: Arkham Knight – 65% di sconto

– 65% di sconto BioShock Infinite – 70% di sconto

– 70% di sconto Child of Light – 70% di sconto

– 70% di sconto Far Cry 6 – 60% di sconto

– 60% di sconto Gears 5 – 67% di sconto

– 67% di sconto Gears Tactics – 67% di sconto

– 67% di sconto GTA V – 25% di sconto

– 25% di sconto Hitman 2 – 80% di sconto

– 80% di sconto Judgment – 55% di sconto

– 55% di sconto Mirror’s Edge Catalyst – 65% di sconto

– 65% di sconto Okami HD – 50% di sconto

– 50% di sconto One Piece: Pirate Warriors 4 – 75% di sconto

– 75% di sconto Prey – 80% di sconto

– 80% di sconto Road 96 – 50% di sconto

– 50% di sconto Saints Row IV – 85% di sconto

– 85% di sconto Sleeping Dogs Definitive Edition – 85% di sconto

– 85% di sconto Titanfall 2 – 80% di sconto

– 80% di sconto Unravel – 75% di sconto

– 75% di sconto Unravel Two – 75% di sconto

– 75% di sconto Windbound – 80% di sconto

– 80% di sconto Yakuza 0 – 75% di sconto

– 75% di sconto Yakuza Kiwami – 75% di sconto

– 75% di sconto Yakuza Kiwami 2 – 75% di sconto

Vi ricordiamo che se, invece, preferite giocare approfittando del vostro abbonamento a Xbox Game Pass, trovate qui la lista di tutti i giochi inclusi su console e cloud. In un articolo a parte, invece, i dettagli sui giochi che sono parte di PC Game Pass.