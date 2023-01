Xbox, spunta una data per la prima esclusiva del 2023

Xbox aveva promesso che il 2023 sarebbe stato l’anno delle esclusive e, almeno per una di queste, spunta una probabile data di uscita: Redfall.

Il titolo,che finirà all’interno di Xbox Game Pass (abbonatevi tramite Amazon!) è frutto dell’accordo tra Bethesda ed Xbox, visto che è una produzione Arkane.

Annunciato ben due anni fa, l’open world a tema creature mostruose prometteva molto bene dalle primissime immagini, a cui purtroppo non è seguito granché.

Anche perché Redfall è stato uno dei tantissimi videogiochi che sono stati rinviati al 2023, ma ora sta iniziando (forse) il momento di tirare le fila.

Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale o conferma, VGC riporta un possibile periodo di uscita per l’esclusiva Xbox.

Redfall potrebbe vedere la luce su Xbox in esclusiva a maggio di quest’anno. Precisamente, secondo le fonti, se lo sviluppo procederà come previsto potrebbe arrivare nel corso della prima settimana.

Ufficialmente il titolo ha, al momento, una finestra di uscita impostata per un generico 2023, e l’idea che possa uscire nella prima metà dell’anno è una prospettiva ottima per i giocatori Xbox.

Anche perché è stato lo stesso Phil Spencer a promettere che l’anno appena iniziato sarebbe stato importante per i fan della casa di Redmond, ed è tempo di iniziare a tirare le file.

Dopo la maestosa acquisizione di Bethesda, e di tutti gli altri studi, il 2023 potrebbe essere davvero l’anno in cui si cominceranno a vedere i primi progetti concreti.

Sarebbe un modo per dare un segnale forte ed evitare, per esempio, che succedano cose strane come aziende del calibro di Capcom che sembrano dimenticarsi di Xbox, addirittura.

In ogni caso, esclusive o meno, il 2023 partirà già con un buon ritmo in quanto ad uscite. I primi tre mesi sono già pieni di molti titoli e, nel caso vogliate pianificare i vostri acquisti, vi consigliamo di consultare il nostro esauriente recap.