Capcom si è completamente dimenticata che Xbox esiste, a quanto pare

Xbox non ha avuto un 2022 all’altezza delle aspettative dei fan ma forse dimenticarsi addirittura della sua esistenza è un po’ eccessivo, come è capitato a Capcom.

E pensare che l’azienda nipponica che si sta preparando al lancio di Street Fighter 6, che potete già ordinare su Amazon al miglior prezzo, non sembrava essere in cattivi rapporti.

Anzi, proprio di recente c’è stata la conferma dell’arrivo di Monster Hunter Rise all’interno di Xbox Game Pass, con una mossa a sorpresa tra l’altro.

E mentre Capcom deve combattere con la diatriba sulla copertina dell’attesissimo picchiaduro già citato, in queste ore si è comportata in modo particolare.

Come ogni anno Capcom prepara un sondaggio di fine anno dedicato a tutti i propri utenti, e non solo.

Il questionario (che trovate qui) è un classico survey di gradimento e monitoraggio delle abitudini dei videogiochi: a cosa hanno giocato, su che console, quali giochi attendono, come vengono a conoscenza dei prodotti e così via.

Tra le domande ce n’è una dedicata alle abitudini di acquisti che fa sollevare uno strano interrogativo. Relativamente alle piattaforme digitali su cui vengono acquistati i giochi, Capcom sembra essersi dimenticata di qualcosa.

Come potete vedere dallo screenshot che abbiamo catturato dalla pagina del questionario:

Tra le proposte che Capcom considera per acquistare i videogiochi in maniera digitale c’è tutto, anche due volte il PlayStation Store (sia da console che da browser)… ma non viene menzionato in alcun modo Xbox.

Con un semplice “Other” viene liquidato Xbox Store e, relativamente, gli acquisti tramite Xbox Game Pass. Si tratta ovviamente di un lapsus, ma che di certo non fa fare una bella figura a Capcom in questo caso.

Sembra davvero una coincidenza assurda però, perché anche PlayStation si è lanciata in dichiarazioni strane per cui non considera Xbox addirittura un “pericolo”.

Speriamo che Xbox possa mettersi all’opera per evitare che le software house non si dimentichino di lei, con i primi giochi già confermati per Xbox Game Pass ad esempio.