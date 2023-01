Il 2023 partirà a razzo: i giochi in uscita nel primo trimestre

Dopo i tanti rinvii che hanno scandito le stagioni precedenti, è piuttosto pacifico dire che il 2023 sarà un anno strapieno di videogiochi particolarmente attesi, tra cui figurano anche parecchi grossi nomi che sono slittati dall’ormai archiviato 2022.

Come di consueto, si premerà fortissimo sull’acceleratore già nel primo trimestre dell’anno: per il mercato giapponese rappresenta la chiusura dell’anno fiscale (è l’ultimo quarto), motivo per cui molti publisher tendono a far uscire i loro videogiochi entro il 31 marzo, per includerli nel bilancio annuale.

Questo ci porta, come accaduto anche nel 2022, ad avere i primi tre mesi dell’anno ricchissimi di uscite, anche troppo ravvicinate rispetto al potere d’acquisto dei videogiocatori – considerando quanto per gli AAA siano ancora importanti le vendite del day-one.

Ricordandovi che a questo indirizzo potete trovare la pagina completa con tutte le uscite già note dell’anno, vediamo allora cosa ci attende nei primi tre mesi del 2023 sul fronte dei videogiochi in uscita.

I primi tre mesi del 2023 saranno piuttosto fitti

Videogiochi in uscita a inizio 2023

In questa lista includiamo solo i giochi di maggior richiamo, mentre nella pagina dei giochi in uscita linkata poco sopra potete vedere una lista più onnicomprensiva.

Come potete notare voi stessi, saranno tre mesi particolarmente ricchi, con alcuni giochi – come Amnesia: The Bunker e System Shock – che devono ancora trovare la loro data precisa nel calendario di marzo.

Star Wars Jedi: Survivor è uno dei più attesi di marzo

Hanno già trovato casa, invece, gli erranti Forspoken (lo trovate su Amazon) e Hogwarts Legacy, rimandati dal 2022 (anche se quest’ultimo ha scaglionato in date diverse le release sulle differenti piattaforme). Grande attesa anche per giochi come Star Wars Jedi: Survivor e Resident Evil 4 Remake, che arriveranno in coda al mese di marzo.

Spazio anche per hardware firmato Sony: a gennaio vedremo il nuovo Dualsense Edge, il controller pensato per i giocatori più esigenti, e a febbraio sarà la volta di PS VR2, rinnovato visore per la realtà virtuale che andrà ad affiancare PlayStation 5.

Vale anche la pena ricordare che pure i tre mesi successivi promettono di essere particolarmente densi: ad aprile avremo Dead Island 2, a maggio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Suicide Squad: Kill the Justice League, a giugno nomi come Street Fighter 6, Diablo 4 e Final Fantasy XVI.

Mettiamoci comodi, insomma: il 2023 è letteralmente appena cominciato.