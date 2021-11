Xbox Game Pass, 6 giochi gratis rimossi a novembre: c’è un JRPG classico

Il catalogo di Xbox Game Pass ogni giorno diventa sempre più ricco di imperdibili videogiochi, ma la maggior parte dei titoli presenti sul servizio non è destinata a restare per sempre.

Per questo motivo, ogni mese Microsoft sceglie di avvertire gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, segnalando quali giochi dovrebbero affrettarsi a scaricare, prima che vengano rimossi e che diventi troppo tardi per provarli.

A novembre il catalogo di giochi gratis sarà molto ricco, ma come è apparso evidente da questo annuncio sono stati necessari alcuni sacrifici, di cui gli utenti dovranno necessariamente tenere conto.

Nel caso non abbiate mai avuto la possibilità di provare il servizio, vi segnaliamo che grazie a una promozione potrete ottenere gratis i primi due mesi.

Come segnalato da Game Rant, i giochi gratis che a breve lasceranno il popolare servizio sono titoli che sono stati apprezzati dai fan, incluso un classico episodio di Final Fantasy.

Di seguito potrete dunque trovare la lista completa dei prodotti che i fan dovrebbero affrettarsi a scaricare sulle proprie console: di seguito troverete anche i link alle pagine ufficiali, per facilitarvi il compito.

Come avete avuto modo di osservare, si tratta principalmente di produzioni indipendenti che vale la pena di tenere d’occhio: il nostro suggerimento è dunque quello di assicurarvi di provarle prima che non siano più disponibili gratuitamente.

Final Fantasy VIII Remastered rappresenta sicuramente la perdita più grande: l’apprezzato classico di Square Enix ha ancora oggi una folta schiera di appassionati.

Questi 6 giochi resteranno scaricabili gratis fino al 15 novembre: avete dunque ancora due settimane di tempo per rivivere le avventure di Squall e tutte le altre perle di Xbox Game Pass che lasceranno a breve il servizio.

Vi ricordiamo inoltre inoltre che in queste ore potrete già scaricare i primi giochi gratis di Games With Gold per il mese di novembre: non dimenticatevi di riscattarli.

A tal proposito, proprio in queste ore sono ufficialmente diventati disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: per questo mese ce ne sono tantissimi.

E se ancora non vi bastassero, grazie ad Amazon Prime Gaming potrete ottenere altri 9 titoli gratuiti, con alcuni big imperdibili per gli appassionati.