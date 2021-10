Xbox pensa già al futuro: la console del 2042 si “mostra” in video

Sebbene molti utenti continuino a riscontrare difficoltà nell’acquisto di una console next-gen, Xbox ha dimostrato di voler pensare già al futuro, svelando che aspetto avrebbe la console del 2042 e quali sarebbero le sue feature.

Il tutto è stato rivelato in un video dai toni futuristici, seppur ovviamente da prendere poco sul serio, come parte di una campagna promozionale per pubblicizzare l’imminente arrivo di Battlefield 2042, l’ultimo capitolo della saga sparatutto di EA e DICE.

Sebbene il team stia continuamente al lavoro per rendere l’esperienza ancora più next-gen, come dimostrato dall’ultimo aggiornamento software disponibile, nel futuro potrebbe essere possibile avere accesso a console da videogiochi come non le avremmo mai viste.

Sarebbe curioso scoprire anche come si evolverebbe il servizio Xbox Game Pass Ultimate, che ad oggi sembra irrinunciabile: potete approfittare di una promozione per ottenere gratis i primi due mesi di abbonamento.

Come segnalato da GamesRadar+, il filmato non vuole farsi interpretare come se ciò che viene mostrato al suo interno sarà davvero ciò che sarà presente sulla Xbox del 2042, ma si tratta comunque di un modo divertente di immaginare come potrebbe essere il futuro.

La casa di Redmond ha deciso di fantasticare sull’idea di una console incredibilmente potente, capace di supportare il video in 32K, un processore da 1 exaFLOPS ed in grado di trasmettere 240 frame al secondo, ma che sia possibile impugnare nel palmo della mano.

Xbox 2042, questo il nome scelto per la console futuristica, non avrà alcun tempo di caricamento e sarà in grado di sincronizzarsi perfettamente senza alcun input lag perfino con i titoli in cloud gaming.

Sarà inoltre introdotta una nuova esperienza olografica, che cambierà completamente il modo di vivere le partite: tuttavia la situazione fuori dalla propria stanza non andrebbe bene, dato che il filmato si conclude con delle scene di guerra visibili fuori dall’appartamento.

Curiosamente, il controller sembrerebbe essere rimasto praticamente invariato: la casa di Redmond prometterebbe inoltre 70 giochi disponibili al lancio, incluso proprio Battlefield 2042, gioco protagonista di questa curiosa ed originale campagna pubblicitaria.

Sarà curioso scoprire quanto il mondo sarà effettivamente cambiato da qui a 21 anni, per vedere se la fantasia del team di Xbox diventerà realtà. Anche per scoprire se sarà mantenuta la promessa di giocare il nuovo capitolo di Battlefield in retrocompatibilità fin dal lancio.

Battute a parte, è chiaro che si tratta unicamente di un’iniziativa goliardica destinata a far discutere la community: in attesa di scoprire che cosa succederà davvero tra molti anni, potete leggere la nostra anteprima di Battlefield 2042.

La speranza è che almeno le schede di memoria possano essere più economiche nel futuro: al momento infatti le espansioni costano quanto una nuova console Xbox.

Chissà come verrebbe invece festeggiato il quarantesimo anniversario della console: dato che c’è ancora molto tempo per pensarci, potete iniziare a dare un’occhiata al controller per i venti anni di Xbox.