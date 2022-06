Xbox Series X|S sta vendendo tantissimo in Giappone, ed è merito di PS5

La lotta tra PS5 e Xbox Series X|S è sempre molto serrata, laddove la variante più importante è l’ormai famigerata crisi delle scorte.

Al momento la console più semplice da acquistare del trio è Xbox Series S che, infatti, potete acquistare facilmente su Amazon.

PS5 sta lavorando per superare la crisi delle scorte, e in questo senso stanno arrivando le prime buone notizie da quando la console Sony è uscita.

Per l’azienda nipponica è “una priorità assoluta”, anche perché le console della famiglia Xbox non se ne stanno con le mani in mano.

Proprio i problemi di approvigionamento di PS5 stanno fornendo un assist non indifferente ad Xbox, che sta vendendo molto bene in Giappone.

Come riporta PlayStation Lifestyle, entrambe le console Xbox hanno venduto più di PS5 per la seconda settimana consecutiva nella terra del Sol Levante, con un cambio di fronte rispetto allo scorso anno.

Nella settimana del 13-19 giugno, Xbox Series X ha venduto 3.272 unità e Xbox Series S ha venduto 3.423 unità in Giappone. Al contrario, PS5 ha venduto solo 2.371 unità, dove la Digital Edition ha venduto solo 664 unità.

Lo scorso anno, Series X aveva venduto 3.141 unità e Series S solo 543 unità, numeri molto inferiori rispetto a PS5 che aveva piazzato 13.905 unità, con la Digital Edition a quota 1.441 unità.

Nel conteggio complessivo delle vendite giapponesi, però, la console Sony ha ancora un vantaggio considerevole sulla concorrenza: le vendite totali di PS5 ammontano a 1.45 milioni di unità, mentre Xbox Series X è ferma a 108mila unità.

I problemi di approvigionamento hanno generato molti di questi fenomeni singolari. Ad esempio, Microsoft ha recentemente confermato che i controller Xbox ufficiali sono introvabili.

Questo non ferma Microsoft nel produrre delle console in edizione limitata davvero uniche: come questa console brandizzata The Elder Scrolls che è davvero unica.

Ma il mondo dei videogiochi va avanti in ogni caso, scorte o meno. Proprio oggi è arrivato il tanto atteso nuovo PlayStation Plus: ecco tutto quello che dovete sapere.