I controller Xbox sono ufficialmente introvabili: c’è la conferma di Microsoft

Se avete notato che acquistare dei controller Xbox è difficile sappiate che non siete sfortunati, perché sono ufficialmente inseriti nella crisi delle scorte globali.

Per fortuna, almeno, Xbox Series S è facile da recuperare (per esempio su Amazon) mentre la sorella maggiore è attualmente acquistabile con estrema fatica.

Non c’è attualmente un momento nel futuro in cui sapremo quando sarà possibile acquistare facilmente una Xbox Series X o una PlayStation 5.

E, dopo le segnalazioni delle ultime ore, adeso anche i controller Xbox sono tra i prodotti difficilmente reperibili a prezzi e in modalità normali.

Alcuni utenti di Resetera avevano segnalati grandi difficoltà ad acquitare i controller ufficiali di Xbox, in particolare nella zona europea.

Altri hanno riportato un prezzo maggiorato di €20 attraverso i negozi al dettaglio, mentre l’Amazon olandese vende i controller originali ad un prezzo altissimo.

Come accennato adesso, tramite VGC, Microsoft ha confermato ufficialmente che c’è un problema nell’approvigionamento dei controller.

La conferma della carenza di controller Xbox è arrivata a seguito di un’indagine di VGC, con un commento da parte di un portavoce di Microsoft:

«Sappiamo che potrebbe essere difficile trovare controller wireless per Xbox in questo momento, a causa di interruzioni nella distribuzione. Stiamo lavorando il più velocemente possibile con i nostri partner di produzione e vendita al dettaglio per migliorare questo aspetto. Si prega di verificare la disponibilità con i rivenditori locali.»