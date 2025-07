Durante il Summer Showcase 2025, Bandai Namco ha svelato My Hero All’s Justice, un nuovo videogioco tratto dal celebre universo di My Hero Academia.

Il titolo, attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X e PC, rappresenta il prossimo passo evolutivo della serie One’s Justice (che trovate su Amazon) e coprirà gli eventi fino alla fine del manga principale.

Confermata la presenza dell’intera Classe 1-A, il gioco si presenterà come un nuovo fighting game ambientato nel mondo dei Quirk, portando avanti la tradizione dei precedenti capitoli con un roster ampio e una narrazione più completa.

Al momento non c’è ancora una data di uscita, ma è già possibile aggiungerlo alla wishlist.

Bandai Namco continua così a investire nel franchise, dopo aver già prodotto titoli come My Hero One’s Justice, il suo sequel, e il battle royale free-to-play My Hero Ultra Rumble. Senza dimenticare Battle for All su 3DS, distribuito solo in Giappone.

Nel frattempo, il manga si è concluso nel 2024, ma l’anime prosegue: la stagione 8 arriverà a ottobre 2025, mentre la serie spin-off My Hero Academia: Vigilantes riceverà una seconda stagione animata nel 2026 su Crunchyroll. Attualmente, l'anime conta sette stagioni, oltre a vari film originali.

L'ambientazione ben familiare a tutti gli amanti dei supereroi, a cui l'opera si ispira fortemente, unita a una profonda caratterizzazione dei personaggi ha permesso a questa serie di prendere naturalmente il posto lasciato vuoto da Naruto.

My Hero All’s Justice si prepara quindi a raccogliere l’eredità del franchise videoludico con una produzione più ambiziosa, promettendo combattimenti intensi e fedeltà alla storia originale. Resta solo da scoprire quando potremo finalmente metterci le mani sopra.

E per coloro che desiderano scoprire in anteprima i primi capitoli (o gli ultimi) di My Hero Academia o afferrare una sfumatura del suo mondo, Manga Plus è quello che cercate.