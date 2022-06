Xbox Series S di The Elder Scrolls è la cosa più bella che vedrete oggi

Microsoft e Bethesda hanno annunciato una nuova bellissima console Xbox Series S in edizione limitata, questa volta dedicata interamente all’universo di The Elder Scrolls.

La nuova edizione limitata di Xbox Series S (potete acquistare la versione standard in offerta su Amazon) è stata infatti realizzata per omaggiare The Elder Scrolls Online, l’MMORPG della celebre saga, e pubblicizzare l’imminente lancio dell’espansione High Isle.

Proprio come accaduto con precedenti edizioni limitate, come ad esempio la bellissima variante a tema Stranger Things, la casa di Redmond ha anche deciso di organizzare nuovi contest per poter provare a vincerla gratis, dando però una brutta notizia.

Sebbene il giveaway sia già iniziato ufficialmente, possono accedere alla promozione soltanto gli utenti in Australia e Nuova Zelanda: significa dunque che i giocatori italiani potranno ammirare questa console soltanto «a distanza».

Come riportato da Game Rant, si tratta infatti di una partnership avviata da Bethesda ANZ in collaborazione con We Are Robots, un team australiano specializzato nella realizzazione di controller custom molto speciali.

Il design di questa Xbox Series S è stato ispirato dall’Ascendant Lord, uno dei nuovi sinistri personaggi introdotti nell’espansione High Isle, mentre sia la console che il controller associato presentano riferimenti al sigillo dell’Ordine.

Console players! #ESO High Isle is here & we’re giving away this EPIC @wearerobots_au custom Ascendant Lord Xbox console (ANZ ONLY). To enter:

1. Follow us

2. Like this post

3. Answer: “What is your Knight name & why was it bestowed to you?”

Full T&Cs: https://t.co/meKqC95TyW pic.twitter.com/GyjPvFNesZ — Bethesda ANZ & SE Asia (@Bethesda_ANZ) June 22, 2022

Console e controller possiedono un look metallico ricco di particolari: un lavoro artistico sicuramente di elevata fattura che arricchirà a dovere le stanze da gioco dei fortunati vincitori.

Purtroppo, sembra che al momento il giveaway non sia previsto per il mercato italiano, ma qualora la situazione dovesse cambiare vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, toccherà «accontentarsi» della classica edizione bianca, dato che l’edizione dedicata a The Elder Scrolls Online non sarà disponibile per il commercio.

In ogni caso, Xbox Series S ha dimostrato di essere una console di grande successo, al punto che è riuscita perfino a battere le vendite di PS5.

Una popolarità che potrebbe non fare invece molto piacere ad alcuni sviluppatori, che la reputano «un male» per il rischio di limitare la next-gen.