PS5, l’incubo scorte sta per finire? Arrivano buone notizie

Le carenze di PS5 è ormai un problema che sta attanagliando il mercato da troppi mesi, creando non pochi problemi tra i consumatori di tutto il mondo.

Se ad oggi l’unica console next-gen reperibile senza troppi problemi pare essere Xbox Series S (che trovate anche su Amazon), PlayStation 5 è letteralmente introvabile.

Lo scorso anno l’ennesima crisi dei semiconduttori provenienti dalla Malesia ha messo ancora più in difficoltà vari distributori mondiali, tanto che ad oggi trovare una console è davvero molto difficile.

Dal canto suo, Sony ha fornito una tiepida rassicurazione riguardo alle unità che prevede di vendere entro il 2021, sebbene arrivati a giugno 2022 la situazione non sembra purtroppo essere migliorata più di tanto. Ora, però, arriva il proverbiale spiraglio di luce alla fine del tunnel.

Stando a quanto reso noto dall’ Hardware Analyst Brad Kynch (via Digitimes), secondo alcune fonti ritenute affidabili la produzione di componenti sarebbe finalmente tornata a pieno regime.

Ciò starebbe a significare che le scorte di PS5 dovrebbero di fatto aumentare entro la seconda metà del 2022, fino al 2023.

Ciò porterebbe quindi a una vera e propria boccata d’ossigeno per i vari rivenditori, costretti ad oggi a centellinare le PS5 disponibili in appena una manciata di unità, con infinite code di attesa da parte degli acquirenti.

Digitimes reports that the easing of chip and component shortages will boost shipments of Sony's PlayStation 5 (PS5) gaming consoles in the second half of 2022 and 2023

Things are starting to get better

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) June 21, 2022