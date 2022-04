Xbox Series X si potrebbe aggiornare presto, con una revisione hardware

Xbox Series X è vittima, come PlayStation 5, della crisi delle scorte che ormai stiamo vivendo ininterrottamente dal lancio.

La console, introvabile su Amazon, è riuscita a vendere abbastanza bene nonostante l’ostacolo delle reperibilità.

Anche se, al momento, la sorella minore Series S a spadroneggiare. Grazie al fatto che è sempre disponibile, la console è riuscita a battere PlayStation 5 per la prima volta.

Ma Xbox Series X non ha intenzione di stare ferma, perché arrivano tanti aggiornamenti hardware e software che la portano oltre la next-gen.

Nonostante la difficoltà nel piazzare le console, pare che la nuova generazione di Xbox potrebbe evolversi con un aggiornamento, una revisione alla quale starebbe lavorando Microsoft.

L’indiscrezione arriva da Gamingbolt e, per il momento, è priva di conferma ufficiale da parte della Casa di Redmond.

Con soli 17 mesi di vita dall’uscita, Microsoft starebbe lavorando ad una revisione del chip di Xbox Series X. Il giornalista Brad Sams (che aveva già reso note in anticipo le caratteristiche della console prima dell’annuncio ufficiale) ne ha parlato di recente in un video.

Quando uno spettatore ha chiesto se ci potesse essere una revisione, anche in sordina, della console con un nuovo chip, Sams ha risposto affermando che, secondo le sue fonti, Microsoft ci starebbe già lavorando.

Un chip in grado di consumare meno energia e con una capacità di raffreddamento migliore, che potrebbe essere installato nelle future versioni di Xbox Series X.

Non aspettiamoci, quindi, di avere una console più potente, o in grado di generare prestazioni migliori in generale, ma di sicuro Microsoft ha intenzione di rendere il suo hardware sempre al passo con i tempi.

Anche se non vediamo l’ora di vedere i videogiochi in Unreal Engine 5 su questa console, perché le prime tech demo lasciano decisamente a bocca aperta.

Se avete una Xbox Series X, invece, ecco i migliori giochi che vi consigliamo di recuperare.