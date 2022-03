Xbox Series X va oltre la next-gen: arriva un annuncio molto importante

Durante la Game Developers Conference 2022, AMD ha avuto l’occasione di svelare grandi novità per il futuro della grafica nei videogiochi, in particolar modo per i possessori delle console Xbox Series X.

L’azienda ha infatti svelato nuovi dettagli sull’attesissimo Fidelity FX Super Resolution 2.0, la nuova tecnologia di upscaling dell’immagine, la cui prima versione è già stata utilizzata da Xbox Series S e dalla sua controparte next-gen, dal funzionamento molto simile al DLSS di Nvidia.

Questa tecnologia consentirà di accedere a un upscaling temporale delle immagini senza bisogno di adoperare il machine learning, consentendo così di essere compatibile con una maggiore gamma di GPU, incluse naturalmente le stesse adoperate dalle console.

Ed è proprio su questo mercato che vuole concentrarsi AMD: come riportato da Wccftech, è arrivato un annuncio molto importante per i possessori dell’ultima console di casa Microsoft.

La compagnia ha infatti confermato che presto gli sviluppatori saranno in grado di migliorare efficacemente la componente grafica dei propri videogiochi su Series X:

«Siamo lieti di annunciare oggi alla GDC che Fidelity FX Super Resolution 2.0 sarà pienamente supportato su Xbox e sarà disponibile nel GDK Xbox degli sviluppatori registrati, per l’utilizzo nei videogiochi. Per quanto riguarda i giocatori, a oggi non abbiamo una data per quando potrete aspettarvi nuovi giochi Xbox con FSR 2.0».

AMD ha poi annunciato che i primi giochi che utilizzeranno questa tecnologia su PC saranno Deathloop e Forspoken: curiosamente, entrambi i titoli sono anche esclusive console PS5.

Fidelity FX Super Resolution 2.0 non è però stato annunciato per la console next-gen di casa Sony, ma trattandosi di una tecnologia open source gli sviluppatori saranno comunque in grado di implementarlo manualmente.

Per il momento, non sembra però prevista la sua inclusione nel GDK PlayStation: considerando che i primi titoli ad adoperare tale tecnologia sono anche esclusive PS5, sarà interessante scoprire quando tale tecnologia arriverà anche per i fan Sony.

Nel frattempo, i giocatori Xbox potranno sicuramente aspettarsi grandi cose dai prossimi videogiochi di casa Microsoft: presto gli sviluppatori saranno in grado di andare oltre la next-gen e realizzare grafiche ancora più spettacolari.

Un notevole vantaggio dunque per la console di casa Microsoft, che presto potrà godersi anche una delle esclusive di lancio di PlayStation 5.

Ricordiamo che grazie a Xbox Series X è arrivata anche una novità molto importante per i giocatori PC: una delle feature next-gen più apprezzate migliorerà il caricamento dei videogiochi.

In attesa di queste grandi migliorie, non dimenticatevi di approfittare di una grande promozione: Xbox sta regalando a tutti i suoi utenti un GDR fantasy.