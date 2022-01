Xbox Series X senza freni: ha già venduto più delle vecchie generazioni

Microsoft è partita molto meglio del previsto con Xbox Series X, e Series S con una base che servirà per fare una bella concorrenza a PlayStation 5.

Soprattutto con Xbox Series S che, per il fatto di essere una sorella minore, è stata sempre disponibile per l’acquisto nonostante i ben noti problemi di scorte.

Nel 2021, infatti, le console di casa Xbox sono risultate essere le preferite dagli italiani, stando ai dati di vendita pubblicati dalla piattaforma Amazon.

Merito, in buona parte, anche dell’offerta di Xbox Game Pass che ha ingolosito molti giocatori, e che a gennaio non è da meno con l’introduzione di titoli pazzeschi.

Ma quanto sta andando bene, esattamente, la generazione Xbox Series X | S? A dircelo è proprio Phil Spencer, e chi meglio di lui?

Il responsabile di Xbox è stato recentemente intervistato dal New York Times, che ha prodotto un podcast di poco più di 30 minuti dalla chiacchierata con Phil Spencer.

Nel podcast si è parlato di metaverso, dell’impatto dei videogiochi durante la pandemia, degli scenari futuri e, ovviamente, del rendimento della nuova generazione di console.

Phil Spencer si è espresso molto entusiasta di come stiano andando le cose, tanto che i risultati sono molto più alti di quanto ci potessimo aspettare.

Con tutte le novità introdotte, tra cui il citato Xbox Game Pass, la generazione di Xbox è partita alla grande:

«A questo punto, abbiamo venduto più in questa generazione di Xbox, che sono Xbox Series X|S, di quante sono state tutte le altre versioni di Xbox»

Dalle parole di Spencer che vi abbiamo riportato possiamo dire che, con tutta probabilità, questa sia la miglior iterazione dell’hardware di sempre. Nonostante si perdano per strada alcune esclusive, ogni tanto.

Xbox Game Pass non solo ha dalla sua tutti i first party di Microsoft, ma anche titoli importanti come Rainbow Six Extraction che arriveranno al day one.

Phil Spencer si è espresso anche sul caso Activision Blizzard nel corso dell’intervista, un tema su cui anche noi abbiamo voluto fare una riflessione.